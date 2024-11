Válková (ANO): Říká se tomu diskriminace a je to v České republice zakázáno

Děkuju, pane místopředsedo.

Nebojte se, a že mám takovýhle svazek. (Ukazuje.) Přišlo to teď k nám i pod číslem 861, sněmovní tisk, je to novela trestního zákoníku. A protože tyhle věci samozřejmě mám na starosti, tak jsem hned zkontrolovala to znění, které vy, pane poslanče Exnere, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, předkládáte. A já k tomu budu hovořit, poprosím, aby v okamžiku, kdy tady budu o této věci hovořit potom v rámci svého vystoupení, tak aby byl přítomen pan ministr spravedlnosti, protože vy máte totožné znění v § 318a - činnost pro cizí moc v tomto svém návrhu a totožné v komplexní novele trestního zákoníku, (ukazuje) kterou teď předkládáte a která se tady bude diskutovat. Takže nechápu.

A to není všechno, protože je tady i 854, sněmovní tisk 854, který přišel v pondělí, a tam jsou také totožná znění některých ustanovení z této novely, takže by bylo dobré, kdyby pan ministr spravedlnosti si udělal pořádek na legislativě a posílal nám jednou jedno znění, ke kterému se budeme moci vyjádřit. Já se vyjádřím podrobněji ve svém vystoupení.

A o tom, o čem tady hovořily obě dvě moje kolegyně, předřečnice, paní poslankyně Ožanová i paní poslankyně ANO (ano?) ... (Předsedající: Pastuchová.) Pastuchová, a ano, Mádlová, tak to je o diskriminaci. Tady vlastně dochází k diskriminaci, protože není měřeno, jak by řekl Patrik Nacher, stejným metrem dvěma stejným skupinám. Čili říká se tomu diskriminace, je to zakázáno v České republice.

Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



