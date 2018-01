Vašek (SPR-RSČ): To jste si zvolili a to si vyžerete

Právě fašistickou ideologií, jejíž typickými rysy jsou zejména rovnostářský kolektivismus, autoritativní a vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, militarismus, kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu chápaného korporativisticky, v němž soukromé vlastnictví musí sloužit kolektivnímu prospěchu. Vše ovšem mělo jeden háček – bylo to na úkor svobody jedince i celé společnosti. Tato ideologie, stejně jako komunismus, nacismus, nebyly založeny na demokracii, svobodě, možnosti volby, ale na „nalinkovaném životě“ každého občana, bez ohledu na jeho zájmy, možnosti, schopnosti. Pokud jste neuposlechl, byl jste perzekuován, pokud jste rovnou neskončil v pracovním táboře, nebo na šibenici. Pozor, proti všem nesmyslům, jedná se o levicovou ideologii!

Co ten rovnostářský kolektivismus? Tak na FB profilu Babiš uvedl, že by velmi rád přivítal všechny občany v rodině Agrofertu. Ale zkusme to i jinak, například likvidací nejmenších podnikatelů v naší zemi pomocí několika byrokratických zásahů. Bezohledně nařídil starým lidem umět s počítačem a internetem, jinak končí (EET). Všechny podnikatele označil za zloděje. Vytvořil jeho příznivcům třídního nepřítele, to je potřeba, jinak neovládne masy. Jeho pravá ruka je jistý Faltýnek a Jourová.

Jak zajistit naprostou loajalitu přeživších firem, aby pracovaly pouze v zájmu státu?Protože žijeme o téměř 100 let déle od vzniku fašistické ideologie, musíme podniky rozdělit, na zahraniční, tam nesmí vzniknout ani náznak dojmu o nějakém fašismu, a české podnikatele na ty klekneme.

Fašistická vláda potřebuje národ u pásů montoven, nepotřebuje a nechce, ze státu je dokonce vyhání, jakékoliv mozky, které mají nápady, inovace, schopnosti. Zaklínají se „spravedlivým přerozdělováním“, to je „fašistický rovnostářský kolektivismus“, aby v tom bylo jasno. Jak docílit neomezené vlády nad našimi životy? Jednoduše, prolže se. Hřeší na to, že naši občané se odmítají, z valné části, seznámit s fakty, velmi rádi přistupují k faktům na internetu.

A až dojdou peníze, tak nám korporátní fašista nechá zavést povinné revize z odpadů. Za 2.000 Kč ročně, při 5.000.0000 domácností, to hodí slušných 10 mld. Kč. A pokud nebudete držet hubu, tak pod pokutou 500.000 Kč. Ano, toto je příklad nastupujícího fašismu v naší zemi. Nesmyslné nařizování pod likvidačními pokutami. Už nyní máme povinné revize komínů, plynových spotřebičů a dalšího vytahávání peněz z našich kapes. Nu což, přijalo se na to 31.000 nových úředníků, ale my je zaplatíme, že?Ale co více, oni se fašisté již ani netají, že hodlají šikanovat občany v plné míře i u nich doma. Co takový návrh poslance fašistické ANO Bohuslav Chalupa, který v Událostech, komentářích sdělil toto - Stát by měl mít ambici získat informace o tom, koho ve svých bytech Češi ubytovávají.

Fašismus by měl být správně nazýván korporativismem, protože to je sloučení podnikatelské a vládní moci. Benito Mussolini

Stát se řídí jako firma – Andrej Babiš

A bude hůř.

No nic, pro dnešek vše. Vzhůru k ANO a SPD a zavedení fašismu v naší zemi. Konec podnikatelů, svobody občanů se blíží.A zařídí to menšinová úřednická vláda bez podpory sněmovny další poznávací znak fašismu.

