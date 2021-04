Veselý (ČSSD): Čtyři týdny dovolené jsou naprostá ostuda

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já pochopitelně budu mluvit úplně naopak, než všichni tři mí předřečníci, byť si jich vážím, tak absolutně nesouhlasím. Tady zaznívá, že firmy jsou ty, na kterých stojí Česká republika. Že firmy jsou ty, které plní státní rozpočet. Nejsou to firmy, jsou to zaměstnanci, já uznám, že to jsou zaměstnanci firem. Ale pokud ty firmy mají fungovat, tak především musí mít odpočaté a spokojené zaměstnance, jinak fungovat nebudou.

Jsme v 21. století, kdysi nebyla dovolená žádná, postupně stoupala, dlouho byla tři týdny, to si pamatuji ještě já. Teď je čtyři týdny. Ale řada zaměstnanců - a jsem za to velmi rád, už má pět i více týdnů dovolené. A z mého pohledu jsou do roka dovolené v současné době čtyři týdny naprostá ostuda těch zaměstnanců, kteří takto mají nastavenou, je mi líto. A věřím, že se najde shoda pro to, aby když už podporujeme kde koho v rámci covidové pandemie, tak abychom podpořili i zaměstnance tím, že budou mít dostatek času na odpočinek.

A co ti zaměstnanci v té době, kdy ten odpočinek čerpají, dělají? Sedí doma a neutrácejí peníze. No samozřejmě, že utrácejí. Čerpají služby, nakupují potraviny, chodí do restaurací. To znamená, že když dáme o týden dovolené více, tak nejen budeme mít odpočaté a spokojené zaměstnance, ale budeme mít i kupní sílu, která roztočí naši vnitřní spotřebu. Takže já tento návrh absolutně podporuji.

Děkuji.

