Veselý (ČSSD): Lidé kontakty nehlásí, aby někoho nepoškodili

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ono je možná dobře, že jsem vystoupil až teď, protože já budu reagovat na oba dva své kolegy šmahem. Obou si vážím, nicméně v tomto směru, nebo v tomto bodě, s nimi nesouhlasím. Pokud jde o Dominika Feriho. Ono se to vztahuje v podstatě i na Janu Pastuchovou, tak si musíme říct, o co nám principiálně jde. Já to beru tak, že v tomto zákoně jde principiálně o to, aby lidé, kteří mohou šířit nákazu, pokud možno zůstali doma, abychom je k tomu maximálně motivovali. Proto ve chvíli, kdy mají zůstat doma, tak je ideální poskytnout co nejvyšší náhradu mzdy a proto my ji navrhujeme ve výši 100 %. Jakmile dojde ke krácení - a tady chápe Dominik Feri, vaším prostřednictvím pane předsedající, protože reaguji na něj - pokud dojde ke krácení, tak už se budou znovu vyskytovat ty případy, které známe teď. To znamená, že lidé ty kontakty nehlásí, aby někoho nepoškodili, aby ho nepřipravili o část výdělku. A ti lidé dneska opravdu nemají dost peněz.

A to samé pokud jde o Janu Pastuchovou. Musíme si říct, co je pro koho horší. Pro Janu Pastuchovou je možná horší možnost zneužití tohoto institutu - a k tomu zcela jistě dojde, v tom jí dávám za pravdu - ale pro mě je horší možnost ta, že do té karantény nepůjde někdo, kdo by tam měl být a kdo by někoho dalšího nakazil, nebo některé další nakazí.

To znamená, že to je o těch vahách, o těch perspektivách, s jakými na to hledíme. Z mého pohledu je lepší zaplatit deset lidí navíc, kteří na to nemají nárok, nebo se tomu vyhýbají, než nechat venku dva, kteří nakazí dalších dvacet. Takže takto to hodnotím já.

Děkuji.

