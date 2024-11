Vích (SPD): Asociální vláda čelila pískotu na Národní třídě

V Praze to vře. A nejen v Praze. V posledních letech si Národní třídu a oslavy svátku 17. listopadu přisvojili lidé, spojení s liberální politikou. Fanoušci pětikoalice (ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů). Když chtěl někdo jiný z vrcholných politiků než položit květiny k památníku na Národní třídě, byly květiny házeny do koše a politik bez milosti vypískán. Potkávalo to Tomia Okamuru. Ale letos byla velká změna.

Nejenže měl na Národní třídě problémy s odpůrci Vít Rakušan s „rojnicí STAN“, ale dokonce i prezident Petr Pavel. Ten zřejmě z opatrnosti nevzal s sebou ani manželku, která nedávno dostala „přiklepnutých“ téměř 100 tisíc korun měsíčně na reprezentaci. No a co teprve když dorazil premiér Petr Fiala. Ani ten neměl klidné přivítání. I když později evidentně někdo ty křiklouny zpacifikoval a premiér mohl médiím nastiňovat skvělé vize do budoucna, kdy bude další čtyři roky vládnout a české platy se dostanou na úroveň mezd občanů Německa.

A toto vyjádření následně strhlo vlnu nevole na webech a sociálních sítích. Jen na stránkách Novinek a Seznam Zprávy najednou bylo až sedm tisíc diskusních příspěvků. A velká část vyjadřovala závažné pochybnosti o reálnosti tohoto plánu na přiblížení platů. A také pochybnosti o kontaktu premiéra s realitou.

Prostě letošní 17. listopad je divočejší než ty předchozí. V politice se už takzvaně „zvonilo do posledního kola“ závodu a je to znát. Daleko víc lidí se zajímá o politiku. Vypadá to, že hlavně neférové nakládání vládní koalice s budoucími důchody byla ta poslední kapka, z pasivity do aktivity. Abychom ještě neměli další revoluční podzim.

Proč tomu tak je, že se občané české republiky hlasitě ozývají a už ani průzkumy veřejného mínění nedokáží krýt propad vládních preferencí? Vládě Petra Fialy plně důvěřují pouhá dvě procenta občanů. Jinými slovy – maximální nedůvěra. Ekonomická situace českých domácností se totiž v posledních letech zásadně zhoršila a zhoršuje. Zejména v případě pracujících rodin s dětmi s nižšími příjmy. Hlavním důvodem je nekončící vysoké zdražování základních životních potřeb, na kterém má rozhodující podíl neschopná a nekompetentní vláda Petra Fialy.

Miliony občanů a rodin za dobu působení Fialovy vlády již vyčerpaly veškeré úspory, týká se to zejména seniorů, samoživitelů dětí či zaměstnaných lidí s nízkými mzdami a většiny rodin s dětmi. Vyplývá to z údajů a šetření české pobočky Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Hlavním důvodem je enormní růst nákladů na bydlení (nájemné, voda, energie). Podle aktuální studie Platformy pro sociální bydlení a Ostravské univerzity se od roku 2020 do roku 2023 zvýšil počet domácností, které nejsou schopny zaplatit energie, o více než 75 procent na současných téměř 700 tisíc domácností! Raketově roste i počet pracujících lidí, závislých na příjmu ze sociálních dávek, a téměř o 50 procent meziročně vzrostl počet, kteří opakovaně nezvládají splácet půjčky.

Hnutí SPD má jasnou představu o nápravě tohoto neudržitelného stavu. Jakou součást příští vlády jsme připraveni realizovat naší koncepci daňové a sociální reformy, která významným zvýšením slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti značně zvýší čisté příjmy pracujících rodin, zastropujeme ceny energií a umožníme růst reálných mezd a životní úrovně všech slušných a pracujících občanů.