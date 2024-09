Vích (SPD): Emisní povolenky na vytápění budov – lumpárna EU zdražující bydlení

Uvědomme si, že v Evropské unii jsou státy, ve kterých jsou celoroční teploty tak mírné, že tam ani nutně nepotřebují mít topení v každém bytě, v chladnějším období se mnohde používají jen přímotopy a to ještě dočasně. Tedy mimo hornatá území. Týká se to území jižní Francie, Španělska, části Portugalska, Itálie, Řecka, Chorvatska, Malty, Kypru apod. Tedy tyto státy způsoby a ceny vytápění až tak nezajímají. Podobně v přímořských státech zimy nejsou tolik chladné a teploty se často střídají – např. v Belgii, Holandsku, dokonce i v části Německa. Typické je, že v těchto oblastech často nesněží, sníh a mráz tam jsou jen krátkodobou kuriozitou a lidé jsou navíc zvyklí se doma oblékat tepleji. Naopak země jako Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko a pobaltské země mají ve zvyku v období od října (někdy už od září si doma vytápět ať již centrálním topením nebo nějakým druhem kamen). A navíc jsou zvyklí se doma přezouvat do domácí obuvi, chodit víc nalehko, žádné povinné kalhoty a svetry, jak se nám TOP09 snažila vnutit (dokonce nosit dva svetry).

Pro tyto země, plus ty skandinávské země, které jsou v EU, je kvalitní vytápění domácností, firem, škol, školek, zdravotnických zařízení apod. klíčovou otázkou přežití. Přesto Evropská unie zavádí emisní povolenky na vytápění budov (podrobně je připomenu níže v tomto článku). Je to tedy mimo jiné útok na naše přežití za vhodných podmínek v zimě, ale i na jaře a na podzim. Není možné to jen tak, klidně přijmout. To je podobné, jako byste zemím z jihu Evropy zakazovali nebo omezovali používání klimatizací a různých forem stínění budov.

Ceny bytů v ČR jdou stále nahoru. V Praze se průměr nabídkové ceny nového bytu dle analýzy společností Central Group, Trigema a Skanska dostal na historický rekord - 156 780 korun za čtverečný metr. Bohužel, prognóza budoucího vývoje je ještě pesimističtější, a to hlavně kvůli nedávno (i zástupcem Fialovy vlády) schválené Směrnice EU o energetické efektivitě budov. Podle této Směrnice musí v roce 2030 všechny novostavby vykazovat nulové emise.

V roce 2027 se ještě navíc mají zavést emisní povolenky na vytápění budov. Směrnice byla schválena letos v květnu a do dvou let musí být implementována do českého práva. V praxi to bude znamenat zvýšený tlak na vytápění budov tepelnými čerpadly, na instalace fotovoltaiky na střechy budov či na pokročilé řízení domovních energetických systémů. To vše enormně zvýší náklady staveb a následně domů a bytů. Včetně cen nájemního bydlení. Dle propočtů analytiků developerské společnosti Central tato opatření zdraží výstavbu až o 30 procent.

Dostupné bydlení pro české občany musí být prioritním veřejným zájmem. Stát a vláda zde nesmí strkat hlavu do písku, a naopak musí převzít plnou odpovědnost za urychlené budování kapacit cenově dostupného bydlení. Patří sem přímá účast státu jako investora a garanta při výstavbě bytů, pomoc obcím a městům formou bezúplatného převodu pozemků a budov, plošný projekt výhodných půjček na bydlení pracujícím rodinám či zastropování úroků z hypotečních úvěrů. K úvaze je i zřízení státem vlastněné hypoteční banky. K tomu, aby bylo bydlení i v budoucnu pro české občany a rodiny cenově dostupné, je současně nezbytné odstoupit i od likvidačních norem EU zdražujících bydlení. To musí příští vláda jasně prosazovat!

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

