Vích (SPD): Fialova hodnotová vláda zadlužení a hospodářského poklesu

Jak se pozná zdravá ekonomika státu, resp. zdravá společnost? Tím, že lidé mají kde pracovat, pokud chtějí, v míře, kterou zvládají, vydělají si za to dost peněz na uživení sebe i svých rodin a tedy přiměřeně utrácejí, mají kde důstojně bydlet a pořizují si průměrně dvě děti na rodinu (přepočteno na jednu ženu) tak, aby porodnost byla dostatečná a bylo i na starobní důchody starších spoluobčanů a z čeho podpořit ty, co opravdu zrovna pracovat nemůžou (děti, matky starající se o maličké děti, osoby v invalidním důchodu, krátkodobě nezaměstnaní než si najdou novou práci). Takhle vypadá zdravá společnost, která dlouhodobě přežije a má všechny důvody ke spokojenosti. Je velmi zajímavé kolik z těchto jednoduchých bodů za vlády Petra Fialy neplatí, a přitom ještě docela nedávno to fungovalo. Viz naposledy to nucení budoucích seniorů pracovat do 67 let bez ohledu na jejich zdravotní stav, aby vůbec někdy dostali důchod.

Výmluvy na válku na Ukrajině jsou liché, Česká republika v ní nebojuje a není to naše válka. Mimochodem sledujete ty názorové pochody členů vládní pětikoalice? Kam se poděla ta slova o bezpodmínečném vyhnání Rusů z Krymu a Donbasu? Teď se hovoří o ztrátě území, demilitarizační zóně a podmínce, že minimálně na 20 let může Ukrajina na členství v NATO zapomenout. Vláda Petra Fialy by si přitom ze všeho nejvíce přála pokračování tohoto konfliktu a pomáhala prodlužovat její trvání na úkor českých občanů, aby potom měla své hospodářské neúspěchy na co svézt. Je také paradoxní, že čím déle ta válka trvá, tím méně Ukrajinců na Ukrajině žije. Podle všeho jich odhadem prchlo jinam na 9 miliónů.

Takže pětikoalice, dnes už jen čtyřkoalice, obrala české občany, a ještě zhoršila situaci těm, kterým se tvářila, že pomáhá. Nicméně zvolení Donalda Trumpa by mohlo vést k obratu i v tomto směru, uvidíme. Důležité bude přestat dělat z našich občanů kasičky na ideologické cíle typu náklady na cizí války, Green Deal, migrační přestavba Evropy atp.

Tragické rozpočty posledních tří let – bezdůvodné utrácení za cizí zájmy

Premiér Petr Fiala se v rámci své nové billboardové kampaně chlubí, že jeho vláda úspěšně postupuje v ozdravování veřejných financí. V rozporu s realitou se zde veřejně tvrdí, že vláda snížila deficit státního rozpočtu o 180 miliard korun, což zpochybňují i všichni ekonomičtí experti. Jde ze strany vlády a premiéra o evidentní nepravdu a klamání občanů. Nezpochybnitelnou skutečností je to, že Fialova vláda vytvoří za čtyři roky svého působení v součtu jí naplánovaných rozpočtových deficitů o 360 miliard vyšší dluh než předchozí vláda, která navíc čelila pandemii covidu a dlouhodobému uzavření ekonomiky. A kromě toho vláda v návrhu státního rozpočtu na rok 2024 významně nadhodnocuje příjmy a nepřiznává povinné výdaje v řádu desítek miliard korun, jak potvrzuje i Národní rozpočtová rada vlády. Celkový státní dluh ČR dosáhl ke konci třetího čtvrtletí letošního roku rekordní výše 3,33 bilionu korun. Jenom jeho roční obsluha potom přijde na 100 miliard korun.

Stoupne nebo klesne HDP?

To je upřímně řečeno věštění z křišťálové koule. Jsme ekonomikou silně závislou na dodávkách do zemí EU, zejména do Německa, nejvíc v oblasti auto motive. Německo již vloni uzavřelo tři jaderné elektrárny a v současné době se plánuje uzavírání továren koncernů BMW a Volkswagen, které se potýkají s poklesem produkce z důvodu nízké poptávky po elektromobilech, rostoucí energetické náročnosti a masivním dovozem automobilů zejména z Číny. Je evidentní, že hospodářská stagnace v Německu bude mít dopad i na Českou republiku, a to zejména na náš automobilový průmysl a jeho dodavatelské řetězce ve formě poklesu poptávky a ztráty pracovních míst. Vláda Petra Fialy by na tyto skutečnosti měla adekvátně reagovat s dostatečným předstihem takovými kroky, které by pomohly českému automobilovému průmyslu adaptovat se na měnící se tržní podmínky. Je také potřeba změnit strukturu našeho hospodářství a orientaci na nové trhy, např. na státy sdružené v BRICS. Podle všeho to ale nechají tzv. „vyhnít“ a nechají to až na tu vládu novou, co vzejde z příštích voleb a já pevně doufám, že SPD bude její součástí.

