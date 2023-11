Vích (SPD) Kdo bude v příští vládě? Zatím je jasné, kdo tam nebude

reklama

Kdo ale bude stavět příští vládu je stále ve hvězdách. Jednak je to za dva roky ale také pokud bude ANO mít výhrady k programu SPD, může skončit tak, jako před dvěma lety, kdy jej pětikoalice díky Rycheckému změně volebního zákona obešla, anebo může hnutí ANO dopadnout jako PiS v Polsku, prostě nebudou mít koaličního partnera, resp. nikdo s hnutím ANO nebude chtít jít do vládní koalice.

Výzkumům volebních preferencí sice nejde věřit na 100 %, ale dlouhodobý vývoj ukazuje alespoň aktuální trendy. Nejnovější průzkum agentury STEM, který dává SPD s 12 % na druhé místo ještě před ODS, která podle toho průzkumu dosáhla na 11,6 %. A to v tomhle průzkumu byli ještě dotazované osoby mírné k vládní pětikoalici, tentokrát jen jedna z vládních stran spadla pod 5 % nutných ke vstupu do Poslanecké sněmovny (kdyby daná strana kandidovala sama, nikoli v koalici) - a to KDU-ČSL s 3,5 %. No, už jsme je v jiném průzkumu viděli i s 2,5 % a TOP 09 už také občas bývá "pod čárou". Něco to naznačuje. Až začátkem června příštího roku (volby do Evropského parlamentu) a pak na podzim (volby do krajů, mimo Prahy, a volby do třetiny křesel v Senátu) budou sečteny výsledky, bude se spousta lidí divit, jak to dopadlo, protože sněmovní opoziční strany stále rostou a to trvale.

Dokonce tento průzkum už by dával naději na vznik vlády ANO s účastí SPD. Stále ale od některých politiků v ANO slyšíme různé výmluvy, např. na to, že SPD chce vystoupit z EU. Tak toto si zaslouží upřesnění. SPD hlavně chce dát voličům možnost vyjadřovat své názory v celostátním referendu, a to v tak zásadních otázkách jako je např. členství v EU, anebo zda se máme vzdát naší koruny a přijmout euro. Když mohlo být referendum o našem vstupu do EU, tak nevidím jediný důvod, aby občané mohli vyslovit svůj názor i na vystoupení z EU. Je zřejmé, že dokud většina občanů ČR bude chtít setrvat v EU, tak v ní zkrátka zůstaneme, ale budeme i nadále jejími tvrdými kritiky. Důležité ale je, aby to bylo za přijatelných podmínek, abychom nemuseli přijímat nesmyslné směrnice z EU, aby se lidem nesnižovala životní úroveň „protože EU rozhodla", abychom neměli naše ústavní instituce jen „na ozdobu" jako pilné přepisovače a realizátory nápadů, který prosadily jiné, silnější, státy EU. Aby nám zůstalo právo veta, nebyla porušována česká Ústava a Listina základních práv a svobod, ať už na základě vnitrostátních rozhodnutí nebo zase pod záminkou „EU to tak chtěla". Prostě nám jde o sebevědomý výkon pravomocí, který náš stát má, abychom se nemuseli podřizovat cizím zájmům v neprospěch českých občanů. Je na tom snad něco zlého?

Jestli bude hnutí ANO pokračovat v takové rétorice odmítání rozumných koaličních partnerů na politické scéně, znamenalo by to, že už mají hotový nějaký plán rekonstrukce současné vlády anebo chtějí stavět příští vládu v roce 2025 s ODS. Jednak v ANO neměli zásadní výhrady proti smlouvě o obrané spolupráci mezi ČR a USA (DCA), a hlasováním ji ve Sněmovně podpořili. V ANO nemají ani zásadní výhrady k nákupu amerických stíhaček F-35 za 400 miliard korun, jenom by ten nákup odložili. Nebo změna čl. 43 Ústavy ve smyslu vysílání našich vojáků do bojových operací do zahraničí do 60 dnů bez souhlasu Sněmovny. Tam je dohoda, že to bude až od roku 2026, tedy až budou spolu ve vládě a budou mít ANO s ODS ústavní většinu, kterou teď pětikoalice bez poslanců ANO anebo SPD jednoduše nemá. Anebo se podívejme na státní rozpočet na příští rok. Zatímco SPD v žádném případě návrh státního rozpočtu s astronomickým deficitem 252 miliard korun nepodpoří, tak hnutí ANO jej podpoří s výhradami, protože je přesvědčeno, že je lepší mít špatný rozpočet než žádný. Takto by se dalo pokračovat. Takže v ANO by si měli budoucího koaličního partnera vybrat včas už s ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu, volby do krajských zastupitelstev a do Senátu. Zatím to ale vypadá na ODS. Pokud to tak skutečně bude, tak už dnes vidíme, co nás čeká. Budeme tam, kde jsme teď. A to bych opravdu nechtěl. Naopak, hnutí SPD má (přes některé programové výhrady) ambici být součástí příští vlády s hnutím ANO. Tak uvidíme.

