Vích (SPD): Konflikt mezi generálem Řehkou a ministryní Černochovou se opakuje

Historie sporů sahá do minulého roku, kdy konflikt mezi ministryní obrany Černochovou a náčelníkem Generálního štábu Armády ČR (NGŠ AČR) museli dokonce urovnávat premiér a prezident. Řehka tehdy hrozil odchodem ze své funkce. A po roce je to tu znovu. Tentokrát se jedná o spor ohledně účtu na síti X (bývalém Twitteru). Problém je ale mnohem hlubší. Jsou to rozdílné názory na řízení armády a řeší to nejen premiér Petr Fiala, ale i prezident Petr Pavel, kteří si přejí klid zbraní.

Kořeny problému ale tkví ještě v něčem jiném. Když se ohlédneme za minulými náčelníky Generálního štábu Armády ČR, většinou to byly dlouhodobě armádou respektované osobnosti v generálské hodnosti s nezpochybnitelnou autoritou. Generála Karla Řehku si ministryně prosadila mimo tradičně obvyklý kariérní postup, přirozených kandidátů na nejvyšší funkci v armádě se elegantně zbavila jejich vysláním do zahraničí a Řehku musela nechat narychlo povyšovat. Už při nástupu Řehky do funkce jsem na tento problém poukazoval.

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 2% Ne 93% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21052 lidí

Armáda je založená na senioritě, služebním postupu, průběhu funkcí, respektu a úctě kolegů ve službě. Má to svůj význam. Pokud někdo „přeskakuje” standardní služební postup, nakonec to stejně vede ke komplikacím. Voják musí k hodnosti generála „uzrát”. V případě Karla Řehky se tak nestalo.

Autorita NGŠ s dlouholetou praxí a zkušeností zároveň přináší takové osobě lepší vyjednávací pozici s ministrem, který je právě ve funkci. I to zde nenastalo. Řehka nemá tolik zástupců, kteří by mu „kryli záda” a vyjádřili podporu třeba ve chvíli, kdy se jeho názory od názorů ministryně liší. Celkově se tedy zdá, že jeho pozice je vratší, než se ještě nedávno zdálo, a je dost možné, že brzy budeme svědky jmenování nového NGŠ AČR. Vhodné by v takovém případě bylo vybírat zase tradičně z tzv. tříhvězdičkových generálů, ale tam mezi nimi vhodného kandidáta nevidím. Bude se tedy muset jít o stupeň níže, a tam již určité adepty v hodnostech generálů vidím.

Zatím ale evidentně obě strany zůstávají na svých názorových pozicích. A ty jsou v rozporu. To ale není dobrá situace pro hladké řízení rezortu Ministerstva obrany ČR, a hlavně pro klid v armádě, která se snad po tolika letech „modernizační diety“ začíná pomalu zotavovat. Řehka ale v tomto případě tahá za kratší konec provazu. Řekl bych dokonce, že „stříhá metr“.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky