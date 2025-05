Vích (SPD) Kontejnery s WC za miliony, ostuda na Ministerstvu obrany

Podle zjištění webu seznamzpravy.cz z 16.5.2025 cituji „Společnost 4 Army nemá vlastní webové stránky ani oficiální výrobní prostory, zaměstnává do deseti pracovníků. Přesto rodinná firma bývalého vlivného politika ODS Vlastimila Sehnala zažívá pozoruhodný vzestup. Za šest let existence získala výhradně od Ministerstva obrany veřejné zakázky za více než 300 milionů korun.” Kontejnery, které konkurence v základní výbavě dodává v ceně od 150 tisíc korun firma bývalého politika ODS dokázala “dovybavit” a prodat Ministerstvu obrany za ceny v od 5 do 22 milionů Kč. Podle rámcové smlouvy má firma 4 Army dodat 16 sociálních kontejnerů (umývárny a WC) a 31 kontejnerových jímek za celkem 182 milionů korun. Anebo kontejnerové kuchyně, které ještě nebyly dodány, za 65 milionů kus. Potřebujeme je vůbec? Případem se bude zabývat sněmovní Výbor pro obranu, jehož jsem členem.

Obří rozpočty vedou k nehospodárnému utrácení

Problém předražených armádních zakázek není nový. Stálé navyšování armádního rozpočtu v posledních letech napomáhá snaze, utratit tyto peníze za každou cenu bez většího rozmyslu, jakou schopnost Armády ČR takový nákup pomáhá posílit.

2%, 3% anebo 5 % HDP – kde na to ČR vezme, které výdaje to odnesou?

Po zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany dokonce prostřednictvím speciálního zákona na 2 procenta ročního HDP. I tak se prostřednictvím rozpočtu ministerstvu obrany podařilo vyčerpat 96,8 %, tedy 159 miliard korun za rok 2024, a 5,3 miliardy korun zůstalo nedočerpaných. A to jen mimořádnou splátkou na stíhací letouny F-35, které z USA dostaneme až po roce 2030, ale i dalšími zálohovými platbami. Jen si všichni zvykli na rozumně tak rychle neutratitelných 2 % HDP, už předseda vlády Petr Fiala začal vyhlašovat úmysl posunout tyto výdaje na 3 % HDP a prezident Petr Pavel ho trumfnul sněním o 5 % HDP.

S kým chtějí za tyto peníze válčit? A kde na to česká ekonomika, která čelí deindustrializaci, poklesu výroby a snížení poptávky po subdodávkách zejména do Německa, vezme? To jsou legitimní otázky. Samozřejmě Armáda ČR potřebuje posílit, dozbrojit, doplnit vyprázdněné armádní sklady. Ale smysluplně, využitelně. Ne, jako v případě kontejnerů, se zbytečně násobně navýšenou cenou zboží, které lze sehnat daleko levněji. Ale je toho více. Třeba vozidla pro speciály SUPACAP.

Chybí 14 tisíc vojáků a 6 tisíc Aktivních záloh

Navýšit počty vojáků se stále nedaří, zejména po siláckých prohlášení vládních politiků kteří zpochybňují jejich odhodlání bránit svou vlast, třeba na Ukrajině. Vojákům chybí motivace. Místo zaměření Armády ČR na obranu území České republiky je armáda rozmístěna nerovnoměrně a její organizační struktura je poplatná době. Průměrný věk vojáků je 38 let, 80 % vojáků do místa výkonu služby dojíždí a 75 % poddůstojníků nevyjde se svými příjmy. Slibem nezarmoutíš a vojáci houfně odcházejí. Jenom za letošní 1. kvartál jich oznámilo ukončení služebního poměru 720.

Vraťme Armádě ČR její původní smysl a investujme peníze do obrany rozumně, nekupujme nic předraženého a znovu se zamysleme nad úkoly, které jsou opravdu aktuální a pomohou nám ubránit se před útokem z jakéhokoli geografického směru. Pořád nevidím snahu zaměřit se na těžkou brigádu, protivzdušnou obranu, drony a obranu proti dronům, zato jsou pro Armádu ČR nakupovány mnohokrát předražené umývárny a záchody. Za miliardy. To musí skončit!

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

