Vích (SPD): Korespondenční hlasování poškozuje malé kraje

Korepondenční hlasování zavádí tyto podivnosti v rozporu s Ústavou.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) minulý týden schválilive třetím čtení novelu zákona o správě voleb, která zavádí korespondenční hlasování ze zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a pro volbu prezidenta republiky. Stalo se tak po jednostranném silovém ukončení rozpravy, do které byly ještě přihlášeny desítky opozičních poslanců, kteří tak k návrhu vůbec nemohli promluvit. Jde o bezprecedentní porušení Jednacího řádu Poslanecké sněmovny a útok na principy parlamentní demokracie ze strany Fialovy vlády! Jednací řád Poslanecké sněmovny nezná nic takového jako pevně stanovené hlasování. K takovému postupu se pětikoalice už opakovaně uchyluje, aby zabránila delšímu projednávání zákonů, které si za každou cenu přeje prosadit. Viz už nedávné hlasování o důchodech.

Kdo jim kryje záda?

Nemohla by tak činit, kdyby jí „nekryl záda" Ústavní soud nedávno doplněný o soudce schválené Senátem (kde má pětikoalice také většinu) a prezidentem Petrem Pavlem. Prezident, který by rozhodoval ve prospěch občanů České republiky by nemohl opakovaně nad takovým proústavním jednáním sněmovní většiny zavírat oči. Prezident Petr Pavel to však činí, občas oznámí verbální výhrady k návrhu zákona, který už prošel Poslaneckou sněmovnou i Senátem, nakonec však zase podepíše. Velmi pravděpodobně i tento ostudný a špatný zákon o správě voleb opět podepíše, ať jsou námitky odborné i politické sféry jakékoli.

Dvojí porušení Ústavy

Poslanci hnutí SPD hlasovali proti tomuto nebezpečnému návrhu. Korespondenční volba umožňuje rozsáhlé manipulace s hlasy bez jakékoli kontroly a porušuje veškeré ústavní zásady volebního práva, zejména požadavky na jeho rovnost a tajnost hlasování. Konkrétní česká úprava podoby korespondenčního hlasování a následného přepočtu zahraničních hlasů na mandáty v Poslanecké sněmovně zásadně poškodí menší volební kraje, kterým odebere poslanecké mandáty a zvýší zde kvorum pro vstup do Sněmovny. To je další protiústavní moment návrhu a prohloubení nerovnosti mezi českými volebními kraji a jejich občany. Pokud návrh schválí i Senát a podepíše jej prezident Petr Pavel, bude hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD usilovat o to, aby Ústavní soud podrobně prozkoumal jeho soulad s Ústavou ČR. Pro neústavnost této nové zákonné úpravy jsou hned dva důvody, jednak znevážení ústavního principu tajnosti hlasování prostřednictvím korespondenční volby a jednak právě posun v neprospěch menších volebních krajů, jejichž voliči touto novelou budou dále kráceni na svých právech vůči občanům jiných volebních krajů.

Voliči v malých krajích měli posílit, ale stal se opak

Přitom už volební novela, která nakonec umožnila převzetí moci pětikoalicí ODS. TOP 09, KDU-ČSL. STAN a Piráti, měla řešit Ústavním soudem vytýkanou nerovnost mezi kraji a tedy váhou hlasů voličů v různých krajích, s důrazem na to, že se práva voličů v malých krajích mají posílit, tedy srovnat s voliči ve velkých krajích. To se nestalo, jen vítěz voleb přišel o volební bonus z přepočtu, např. cca 15 mandátů při stejném volebním zisku (dle výpočtu k minulému volebnímu období). Touhle novelou se práva voličů malých krajů dále oslabí, oproti nim získají daleko větší váhu voliči ze zahraničí. To je zkrátka nepřípustné. Proč na tom má být volič z Liberce nebo Mariánských lázní být hůře než volič např. z USA či Austrálie, který v ČR roky nežije nebo zde ani nikdy nežil, jen jeden z jeho předků někdy měl české občanství. Což nota bene potvrdí čestným prohlášením. To je zcela šílený vývoj situace v oblasti volebního práva České republiky. Dalo by se to až nazvat „krádeží volebního práva za bílého dne" a konec demokracie.

Převzato z profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

