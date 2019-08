Vích (SPD): Matteo Salvini a jeho bariéra ilegální imigraci po moři

Tento důležitý zákon prošel sice velmi těsně a dokonce s ním bylo spojeno hlasování o důvěře vládě. Liga aktuálně vládne s Hnutím pěti hvězd, stále jí však stoupají preference, protože Italové vidí, že pro ně Liga opravdu něco podstatného udělala a dělá. Snaží se chránit Itálii proti nelegální migraci všemi prostředky. Život v Itálii se totiž za minulých proevropských vlád radikálně zhoršil nejen co se týče finanční situace, ale také v oblasti bezpečnosti. K tomuto zhoršení napomohlo nebývalé rozšíření ilegálních imigrantů do prakticky všech koutů Itálie. Internet je plný jejich vyvádění, viz např. co všechno stihli rozbít při jedné večerní cestě Florencií. Má to samozřejmě vliv na cestovní ruch, protože ani vyhlášené letoviska jako Bibione nebyly ušetřeny páchání trestných činů, které se k této migraci pojí. V Římě zase museli zakázat posedávání na známé památce Španělských schodech, a to rozhodně ne pouze kvůli běžným turistům.

Salvini se tedy pokusil řešit situaci legislativně a má teď dobrou oporu pro to, aby mohl odmítat přistávání lodí neziskových organizací, převaděče trestat a lodě zabavovat, resp. ukládat pokutu až milion eur (25,8 milonů Kč) kapitánovi takové lodi. Nebude to ale boj jednoduchý. Ještě za fungování původní legislativy se Salvini zasadil o zadržení kapitánky lodi Sea-Watch 3, Němky Caroly Rackete, která do Itálie přivezla jako pašerák bez povolení 40 migrantů a porušila zákaz vydaný italskou pobřežní stráží. Dokonce při nepovoleném zakotvení v přístavu přimáčkla k molu plavidlo pobřežní stráže, čímž ohrozila jeho posádku na zdraví a životě. Přesto ji ale italská justice poslala jen do domácího vězení a za čtyři dny dokonce propustila a od té doby se skrývá na neznámém místě.

V aktuální kauze lodi neziskové organizace Open Arms, s plavidlem registrovaným ve Španělsku, která nasbírala co nejvíc migrantů šlo (147), až prakticky přes svoji kapacitu, kontaktovala sice libyjskou pobřežní stráž, ale nelíbilo se jim, že jim doporučili vylodit se v Libyi. Co vlastně čekali? Bezpečné země jako Tunisko nebo Alžírsko ignorovali a vydali se rovnou k Itálii. Tam teď čekají a používají všemožné argumenty pro to, aby je pustili do jakéhokoli italského přístavu. Teď použili novinku, přímluvu italského premiéra Conteho a rozhodnutí správního soudu. Takže se uvidí, kdo déle vydrží s nervy ale je jasné, že to vše trvale pokračuje.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tato hra neziskovek se donekonečna opakuje. Jako by měli zadání vozit migranty přesně do Itálie, nikdy jinam. Už je třeba se začít ptát, jaké jsou opravdové úmysly neziskových organizací tohoto typu, v čím zájmu působí. Dalo by se prakticky říct, že se jedná o hybridní útok na Itálii prostřednictvím neziskových organizací, za nímž někdo stojí. Postupným doplňováním těchto migrantů do jednotlivých zemí Evropy, a to prakticky výhradně do zemí EU, se zásadně snižuje bezpečnost původních obyvatel. Dochází k různým typům útoků dosud nevídaného typu, od útoků beze zbraní (aktuálně shazování pod vlak nebo metro - viz nedávné události v Německu), přes časté útoky nožem, mačetou, dokonce mečem, až po použití střelných zbraní a bombových útoků. To vše je od roku 2015 na denním pořádku zemí EU, které už jsou touto vlnou migrantů z Afriky a blízkého Východu dostatečně "dosídlené". Další scénář může být dvojí.

Buď zásadní výměna obyvatelstva. Tomu napovídá to, že původním obyvatelům není doporučováno mít děti, mládež je indoktrinovaná na školách k náklonosti k různým perverzím, které nevedou k založení tradiční rodiny s dětmi. Manželství je vysmíváno, rodinná soudržnost znevažována.

Druhým možným scénářem, který může být jen uspíšením toho prvního možného cíle, je vyvolání občanských nepokojů. To už je možné místy pozorovat. Navíc to v podstatě předvídá nedávno podepsaná Smlouva z Cách mezi Francií a Německem, která věnuje nebývalou pozornost vzájemné spolupráci při obraně, ale také řešení vnitřních nepokojů.

Třetí cesta je nulová tolerance ilegální imigrace. To je co prosazuje SPD.

Máme se tedy v Evropě ještě na co těšit, nesmíme polevit v pozornosti a naopak musíme všemi prostředky bránit naší civilizace a to všemi legálními cestami a prostředky.

Psali jsme: Vích (SPD): Další nekoncepčnost - armáda hodlá vybudovat výsadkový pluk. Vích (SPD): Projev na celostátní konferenci SPD - bezpečnost a obrana. Vích (SPD): Případ Walderode a nenápadné prolamování Benešových dekretů. Vích (SPD): Armáda potřebuje vrtulníky, nikoliv ale předražené z USA

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV