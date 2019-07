Vích (SPD): Projev na celostátní konferenci SPD - bezpečnost a obrana.

Vážený pane předsedo, vážení hosté, vážení delegáti, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych jako poslanec a místopředseda výboru pro obranu PS PČR, člen předsednictva hnutí a zároveň člen Programové komise, řekl pár slov, které se týkají stávající oblasti bezpečnosti našich občanů.

Vláda se ráda chlubí, že jsme šestou nejbezpečnější zemí světa. To bylo vloni. Letos jsme desátou nejbezpečnější zemí. Jaká ale je současná bezpečnostní situace v Evropě? Její stav a hodnocení se liší stát od státu. Jsou státy, které situaci související s migrací a související s kriminalitou dlouhodobě nezvládají a přijímají vlastní opatření. Takovými státy jsou třeba Itálie, Španělsko, Švédsko, anebo Francie, kde se po dvou letech výjimečného stavu tento stav uzákonil do souboru trvalých bezpečnostních opatření. Potom jsou státy jako Německo, které prostřednictvím kancléřky Merkelové řeklo, "že přijmeme všechny, zvládneme to" ale nezvládlo ani chaotický příliv migrantů ani obrovskou vlnu brutálního násilí, kterou migranti přinesli s sebou.Toto se děje v západní Evropě. Jde o totální zvěrstva, zejména sexuální násilí na dětech i na ženách, které úřady tají, aby se vyhnuly podněcování protiimigračních nálad. Těch případů je tolik, že už nejdou utajit. Paradoxem je, že státy západní Evropy platí krutou daň za to, že nedodržují své vlastní zákony, zejména Schengenskou a Dublinskou smlouvu.

Potom jsou státy jako Maďarsko, které je důsledně dodržují. Maďarsko postavilo na svých hranicích plot a záchytná centra, kde migranty identifikují a registrují. Je zvláštní, že za to čelí dlouhodobě kritice ze strany EU. Například pobaltské státy vidí své bezpečnostní riziko v Ruské federaci. Je zde potřeba zdůraznit, že tzv. "obavy" z Ruska jsou podporovány ze strany EU formou podpory zkorumpovaných politiků rozvrácené Ukrajiny a dále agresivní politikou NATO, která do této oblasti vysílá své předsunuté síly, včetně našich vojáků.

Nelegální migrace je problém. Státy jako Slovensko, Polsko a Česká republika, které jako tranzitní země bojují s následky nefunkčního Schengenu, na jejich území se pohybují jednak ilegální imigranti, kteří žádají o azyl v některých sousedních zemích, pašeráci s lidmi v dodávkách a kamionech. Dále migranti, kteří neměli nárok na azyl a které podle rozsudku lidskoprávního soudu ve Štrasburku nelze repatriovat. Ti se nekontrolovaně pohybují po Evropě v tzv. režimu strpění a páchají trestnou činnost. Smutným příkladem této pomatené legislativy je nedávný případ znásilnění šestnáctileté české dívky z Lukavce takovou osobou. Vládní činitelé stále tvrdí, že je u nás bezpečnostní situace v podstatě klidná a není potřeba přijímat žádná opatření, která ale vzápětí přijímají (betonové zátarasy ve městech před vánočními trhy, policisté se samopaly v ulicích a na letištích,kde jsou zpřísněné bezpečnostní kontroly? Co se od nich dozvíme dál?

Je to důkaz, že Evropská unie nezvládá bezpečnostní politiku, protože se na prioritách není schopna ani dohodnout.

Vedoucí představitelé EU se sice shodli na provádění stálé strukturované spolupráce (tzv. PESCO) a zlepšování vojenské mobility a konstatovali, že tyto iniciativy přispívají ke zvýšení strategické autonomie EU. Nicméně, že by to vedlo ke zlepšení schopnosti EU jednat jako zajišťovatel bezpečnosti a současně posilovat spolupráci mezi EU a NATO v oblasti bezpečnosti a obrany, se dlouhodobě ukazuje, že to není priorita EU.

Jenže jak řešit například v Turecku trvalé porušování lidských práv vůči Kurdské menšině, operace turecké armády hluboko v iráckém a syrském území nebo zvyšování napětí v oblasti ve smyslu dlouhodobé okupace Kypru? USA zase pobouřilo, že Turecko nakupuje ruské protiraketové komplety S-400. To vše spíše budí oprávněné obavy, zda NATO ještě vůbec existuje a lze na ni vůbec spoléhat. Tato organizace musí změnit svou agresivní politiku ke svému původnímu účelu, tedy zajišťování kolektivní obrany. Za zcela ostudnou považuji účast našich vojáků v 10 zahraničních operacích a zejména té na území Afghánistánu. Zemřelo zde v bojových akcích dosud 14 našich vojáků za cizí zájmy a výsledek je ten, že USA po 17 ti letech jedná s Talibánem o odchodu svých vojsk.

V těchto souvislostech jsou i úvahy o pokusu stavět společnou evropskou armádu zcela iluzorní. Unijní rozpočet by také musel zásadním způsobem změnit své parametry, které dnes z téměř 166 miliard euro z 83 procent tvoří dotace na zemědělství a strukturální fondy udržitelného růstu a podpory začleňování, 6,82 procent na podporu Globální Evropy, 6 procent má EU vyčleněna na svou správu a propagaci a pouhých 2,28%, tedy nejmenší částka na bezpečnost (3,78 mld euro, což je 98 miliard korun).

Ministerstvo vnitra přišlo v poslední době s dalšími totalitními nástroji, jak perzekvovat lidi za odlišné politické názory. Po lidech údajně šířících na internetu „předsudečnou nenávist“ půjdou spolu s policisty intenzivně státní zástupci. Dále ministerstvo navrhuje změnit zákon tak, aby v případě hrozby teroristickým útokem nebo během něho mohlo státní zastupitelství nasadit domovní prohlídky a odposlechy ihned se souhlasem státního zástupce bez souhlasu soudu – vyplývá to z Výroční zprávy o činnosti státního zastupitelství. To je pro hnutí SPD nepřijatelné prolomování občanských svobod a svobody projevu. Pojem předsudečná nenávist je klacek na odpůrce masové imigrace a totalitního islámu.

Opravdovou předsudečnou nenávist a lži šíří ve skutečnosti ministerstvo vnitra. Takže my bráníme naši zemi, občanské svobody a demokracii před nenávistným islámem a před nepřizpůsobivými imigranty, kteří mnohdy páchají kriminalitu a zvěrstva, ale podle ministerstva vnitra nenávist šíříme my! To je přece šílené! Budeme nadále bránit demokracii a svobodu v naší zemi!

Co se týká bezpečnosti, říkáme, že jen naše úřady mají rozhodovat, koho na naše území přijmeme a koho nikoliv. Chceme, aby nelegální překročení hranic občany států mimo EU, bylo opět trestným činem. Chceme zachovat svobodu pohybu osob,služeb, peněz a zboží. To znamená v době dronů, mobilních aplikací, rentgenů, mýtných bran atak podobně jiné formy, metody a nástroje této kontroly. K tomu dnes ale mimo jiné chybí těch 4,5 tisíce policistů, které Ministerstvo vnitra propustilo v roce 2004 po našem vstupu do Schengenu, kteří měli na starosti kontrolu silničních hraničních přechodů. Chceme také úpravy stávajícího služebního zákona příslušníků bezpečnostních sborů a tím napravit dlouhodobě nespravedlivé platové ohodnocení všech příslušníků sedmi bezpečnostních sborů s ohledy na specifika jednotlivých profesí. Tím bychom chtěli stabilizovat personál v jednotlivých bezpečnostních sborech v rámci průběhu jejich služebních kariér a nikoliv jako současná vláda, která zavedením stabilizačních příplatků vytváří podmínky pro zlaté padáky pro ředitele a jejich zástupce, ve formě statisícových až půlmiliónových ročních odměn, o kterých se běžným příslušníkům ani nezdá.

Co se týká obrany, tak v současnosti se řeší akvizice pro armádu. Je evidentní, že 40 minut našeho premiéra v Oválné pracovně Bílého domu nás uvedlo do situace, kdy si smíme vybrat mezi 12 víceúčelovými vrtulníky z USA a 12 víceúčelovými a bojovými vrtulníky z USA za předraženou cenu. Jedná se o kontrakt na dalších 30 let a není cesty zpět. Jenom základní provoz těchto vrtulníků nás v případě nákupu bude stát jenom v následujících tří letech odhadem dalších 15 miliard korun. Nejedná se tedy o nic výhodného pro ČR. Ale situace je podobná i v dalších dlouhodobě zamrzlých akvizicích ministerstva obrany. Jinými slovy, USA tlačí na skutečnost, aby rostly naše výdaje na obranu na výši 2% HDP tak, abychom za ně kupovali americkou předraženou výzbroj, techniku a materiál bez toho, aby se zvažovaly i jiné nabídky s ohledem na maximální zapojení domácího průmyslu.

Armáda by měla být budována především k účelu obrany státu rovnoměrným rozložením sil po celém území ČR. Dnes nejsou v osmi krajích vojáci, pokud nepočítáme Krajská vojenská velitelství, a to je prostě špatně a mohl bych dlouze pokračovat, ale vzhledem k času, který mám na své vystoupení, tak nebudu.

Co jsem chtěl v rámci svého vystoupení říci je skutečnost, že národ musí mít v první řadě odpovědnost za svou bezpečnost a obranu svých občanů a svého území. Nebezpečí trvalé migrace není zažehnáno a populační křivka v zemích tzv. Sahelu hovoří jasně. Zatímco u nás se rodí v průměru 1,7 dětí na ženu, tak v zemích jako Súdán, Eritrea a dalších státech subsaharské Afriky je to v rozmezí 3,5 až 4,5 dítěte na ženu.Jinými slovy, potřebujeme 2,1 dítěte na ženu, jinak náš stát vymírá. Pomalu, ale jistě. EU společně s NATO podporují pašování migrantů do Evropy, lodě neziskovek pendlují s ilegálními imigranty středozemním mořem až do okamžiku, kdy navodí stav nouze a tím se snaží vydírat vlády Itálie, Řecka, Malty, Španělska, aby pod tlakem situace s podporou médií, je nějaký přístav nakonec přijmul. Politické neziskové organizace tímto zařizují beztrestnost pro piráty a vyzývají k porušování zákonů a k tomu se ještě organizují sbírky.

Chceme docílit, aby Česká republika byla vnímána jako svobodný a suverénní stát, který si zakládá na svých kulturních tradicích a navazuje na odkaz první republiky vedené tehdejším prezidentem Masarykem. U občanů chceme cílit na jejich vlastenectví a národní hrdost. V rámci vymezení naší zahraniční strategie podporujeme vzájemnou kooperaci se svými sousedními státy, kde upřednostňujeme spolupráci formátu V4+ a to prioritně v oblasti bezpečnosti naší republiky a její obrany proti vnějšímu nepříteli. Respektujeme evropskou integraci ale na základě spolupráce suverénních zemí. Nikoliv však ve stávající podobě Evropské unie. To je náš program.

Děkuji za pozornost

Převzato z profilu autora

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senát bych zrušil. Žalobu na Zemana nepodpořím. Rezolutní poslanec Vích drtí opozici Vích (SPD): Případ Walderode a nenápadné prolamování Benešových dekretů. Vích (SPD): Armáda potřebuje vrtulníky, nikoliv ale předražené z USA Milion chvilek: Letnou to skončí. A Hamáček? Dělat idioty demobloku? To ne, řiká Vích z SPD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV