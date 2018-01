Vích (SPD): Naše zanedbané vojsko dostalo vloni o čtyři miliardy méně

Svědčí podle ní o nevhodně nastaveném systému čerpání financí, což má dopad na konkrétní zakázky. Systém chce změnit. Jedná se třeba o nákup mobilních radiolokátorů (MADR), u kterých nebyla uzavřena připravená smlouva za cca 868 mil. korun anebo neplnění smlouvy v termínu na dodávku vyprošťovacích vozidel za 237 mil. korun, částečné zpoždění dodávky letištních radiolokátorů za 162 mil. korun anebo pomalejší postup některých stavebních zakázek. Další část neutracených peněz představují běžné výdaje, především kvůli nedodání objednané munice či zpoždění servisních prací.

Obrana měla problémy s nevyčerpáním rozpočtu i v minulých letech a bývalý ministr obrany Stropnický byl za to často oprávněně kritizován.

Na základě těchto skutečností si kladu otázky, co tedy na pozici ministra obrany Martin Stropnický celé uplynulé období dělal a jak vlastně ministerstvo řídil? Proč nedošlo ze strany odpovědných pracovníků civilně-správní části MO k důsledné přípravě a souboru opatření vedoucí ke zkrácení celého procesu výběrových řízení, nákupů a akvizic? Proč nedošlo ze strany tehdejší vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL ke změně ZZVZ, který by celý proces zjednodušil? Na co je tedy závazek NATO vydávat na obranu 2% HDP, když dlouhodobě od roku 2004 vydáváme cca 1% HDP, tedy polovinu, a z této poloviny není MO pod vedením ANO schopno utratit ještě další desetinu a jak relevantní jsou tedy argumenty, že za rok 2017 došlo k navýšení rozpočtové kapitoly MO o více než 10% oproti předcházejícímu roku, když je pak více než 4 miliardy nedočerpáno? A co na to velení armády? A je tedy hnutí ANO vůbec schopné uvedený složitý resort řídit, když ministryně obrany Karla Šlechtová se nyní učí znát vojenské hodnosti?

Pravda se ukáže při zítřejším sněmovním klíčovém hlasování o vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše. Stanovisko poslaneckého klubu SPD je jako vždy jednoznačné. K návrhu programového prohlášení vlády máme výhrady včetně personálních obsazení některých ministerstev a ministerstvo obrany je jedním z nich.

Ing. Radovan Vích

poslanec a místopředseda výboru pro obranu

Převzato z profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Předseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje

autor: PV