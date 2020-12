Vích (SPD): Očkování proti COVID-19 má spoustu otazníků

reklama

Nechci obsáhnout celou problematiku, ale upozornit na některé důležité okolnosti. V první vlně boje s COVIDem-19 bylo ještě málo informací, proto se většina lidí přizpůsobila situaci, považovali ta opatření za opravdu dočasná. Navíc vláda uvolnila vcelku štědré kompenzace. Tedy štědré v porovnání se současným stavem, kdy se zavádějí restrikce ale bez kompenzací. Nikdy vládní programy nepokryly všechny fixní náklady a ušlý zisk firem a živnostníkům. Je otázka, zda bylo chybou vše rozvolnit v létě. Jde se na to dívat dvěma způsoby. Za prvé jsme si dali určitou přestávku, vydechli a dělali to, co obvykle, nebo aspoň většina z nás. Lidé nyní vidí, že přišla i druhá vlna a teď se hraje o to, zda bude třetí vlna nebo doběhnutí té druhé. Situace mnoha podnikatelů, zejména v cestovním ruchu, pohostinství, ubytování a turistiky už je prakticky neudržitelná a výhled je stále špatný. Vánoce se kvapem blíží.

Do toho vláda přichází s postupnou kampaní na plošné testování a vakcinaci, která má za cíl přesvědčit naši veřejnost, že je to potřeba. Nejsem odborníkem v imunologii nebo virologii. Jako každému člověku zajímajícímu se o současné dění mně ale vrtá hlavou, několik důležitých otázek ohledně vakcín proti COVID-19. V této chvíli není zcela jasné, kterými vakcínami proti COVID-19 se bude na území ČR očkovat, pokud budou schváleny orgány EU, a jaké jsou jejich přesné vlastnosti, odlišnosti a vedlejší účinky. Vakcínou BioNTech a Pfizer již očkují ve Velké Británii, hned se ale vyskytl tzv „anafylatický šok“ u dvou pacientů a odbylo se to tím, že se nemají nechat očkovat alergici. To mně moc neuklidnilo. Navíc o této vakcíně Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 10. prosince 2020 prohlásila, že nemůže zaručit, že ji doporučí ke schválení a zatím se spekuluje o termínu 21. prosince 2020.

Česká republika má dle informací Ministerstva zdravotnictví objednáno 12 milionů dávek vakcín pro cca 7 milionů lidí od šesti společností (v lednu 2021 by jich mělo dorazit cca 400 tisíc), pokud tedy budou schváleny. Aktuálně se očkuje v USA, Velké Británii, připravuje se na to ve velkém Německo, samozřejmě vakcínami západních firem. Jinak ve světě očkování vlastními vakcínami provádí Rusko a Čína, případně řeší jejich dodání do jiných států. Maďarsko zvolilo zajímavou taktiku, že se nechce nechat omezovat a prozkoumá jak západní vakcíny, tak ruské vakcíny. U nás se čeká, až co Evropská komise, co hezkého nám doporučí po schválení vakcín EMA. Dokonce se vláda vzdala práva samostatně vyjednávat s výrobci vakcín, delegovala to na EU. To mně připadá přinejmenším zvláštní. Já bych byl radši, kdyby to schvaloval náš SÚKL.

Další problém u nových vakcín je, že všechny fáze výzkumů trvají obvykle 18 měsíců, aby se mohly vyloučit všechny případné komplikace včetně případných pozdějších vedlejších účinků. To v tomto případě dodrženo není. Ano, mohlo to být urychleno synergií jednotlivých laboratoří při výzkumu, silnou finanční podporou a politickým tlakem. To ale nic nemění na skutečnosti, že veřejnost by měla mít právo znát nejen výhody vakcinace, ale také její případná rizika. O rizicích se mluví hodně, je třeba je nezanedbávat. Na některá rizika se zjevně ale nesluší ptát, protože proč by jinak EU zaváděla Akční plán proti dezinformacím (tedy mimo jiné cenzuru informací o COVID-19 a případných vakcínách).

Také mně není jasné, jak dlouho vydrží imunita získaná po takové vakcíně. To by mělo být přeci to základní, co by mělo veřejnost oprávněně zajímat. Proč se nechat očkovat něčím, co má možnou spoustu nejasných a nepředvídatelných rizik, a navíc nevím, na jak dlouho mně to ochrání a jestli mně to ochrání i na případ, když COVID-19 zmutuje do něčeho jiného, nového, na co i ta současná vakcína bude krátká. V realitě to tedy pro mně v současné době znamená, že ti, kdo se nechají naočkovat, budou dělat tzv. "pokusné králíky". Celkově mi z toho také vyplývá, že bychom měli hledat i jiné cesty zabránění šíření nemoci COVID-19 a nevystavovat velkou část populace dostatečně neprozkoumanému riziku.

Další věcí je společný EU očkovací průkaz, čímž vzniknou dvě kategorie lidí, očkovaných a neočkovaných. Ti očkovaní budou moci v rámci EU všude, zatímco ti, co se očkovat nenechali, budou mít smůlu a zaručený pohyb pouze v české kotlině jenom proto, že odmítnou očkování. To je absurdní!

V zákulisí se hovoří také o značném byznysu a farmaceutické lobby. Orientačně 7 miliónů lidí se prožene očkováním, přičemž po určité době se musí dostavit na druhou dávku vakcíny. Před tím ovšem musí těchto 7 miliónů lidí projít testem na COVID-19 s negativním výsledkem. Tedy 21 miliónů úkonů, přičemž pouze dobrovolné a bezplatné antigenní testování bude stát 350,- Kč a to může být i opakované (PCR testy jsou mnohem dražší). Budou je moci provádět nemocnice, praktičtí lékaři anebo stomatologové a bude je samozřejmě proplácet stát. Takže 14 miliónů vakcín, stříkaček a jehel a při kalkulaci 70 tisíc osob denně je to 100 dnů. Čeká nás tedy akce kulový blesk, která bude logisticky velmi náročná a nebude mít v novodobé historii našeho státu obdoby. Bude srovnatelná snad jen se všeobecnou mobilizací. Ale co, ochrana obyvatel a byznys je byznys. Nic na tom, že je potřeba chránit výhradně rizikové skupiny občanů, kterých je cca 17 procent a zbytek občanů ohrožený není. Řešením by bývala byla novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou navrhuje SPD, kterou ale vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odmítá.

Očkování by mělo být každého svobodnou volbou. Já osobně se očkovat v této době nenechám. Možná za rok až se ukáže, jestli to je dostatečně účinné a nemá to negativní vedlejší účinky. Do té doby si prostě budu jenom dávat větší pozor. Tohle není výzva k neposlušnosti, ale k tomu, aby každý používal svůj vlastní selský rozum. Naši občané jsou svéprávní a je potřeba je nechat normálně žít a nikoliv je masírovat kampaní s cílem přesvědčit je o správnosti očkování. Tato kampaň bude stat desítky miliónů korun a již se neúspěšně rozjíždí, ale celkově to bude stát miliardy nás, daňové poplatníky.

Otázka zní: Kdo z toho bude mít prospěch? Ať si každý odpoví sám.

