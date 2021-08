Vích (SPD): Porážka USA a NATO v Afghánistánu je politickým debaklem

reklama

Na vině je president USA Joe Biden, který rozhodl o okamžitém odchodu svých vojsk. Z takovéto operace se ale chodí plánovitě a hlavně postupně. Tak jak to plánoval republikán Donald Trump, který volá po Bidenově demisi. Otěže po tomto debaklu přebírá Taliban, Ruská federace a Čína. Viník současného stavu je tedy jasný. Je to totální selhání USA a NATO, které bude mít obrovský dopad na bezpečnost našich občanů a celé Evropy. Kandidát na nového německého kancléře CDU Armin Laschet v této souvislosti dokonce prohlásil, že Afghánistán je vůbec největším debaklem NATO v dějinách!

Je jasné, že tato situace zvedne další vlnu migrace do států Evropy. Stávající situace ale vzbuzuje celou řadu otázek. Jaká je tedy důvěra v politiku USA a NATO? Co další zahraniční operace jako Irák a Mali? Když tato operace totálně selhala, tak co ty ostatní? Mají vůbec smysl? Co dělaly zpravodajské služby? Jak relevantní informace poskytovaly ambasády a zastupitelské úřady svým vládám a ministerstvům zahraničí o úrovni a připravenosti afghánské armády bránit svou vlast? A co naše BISka a Vojenské zpravodajství? A co výroční zprávy a hodnocení plnění jednotlivých cílů a perspektiv zahraničních operací které se připravují pro vládu, poslance, výbory a sněmovní komise? Vše byla lež! Proč se nejdříve evakuovali tzv. tlumočníci a kamarádi kamarádů, a naši vojáci jsou až v dalším pořadí? Teď chce ministr vnitra Hamáček navíc "tlumočníky" za pomoci hejtmanů integrovat do naší společnosti. Tady bych chtěl upozornit, že poslední experiment s "přesídlením a integrací" Iráčanů (naposledy v roce 2017) skončil totálním fiaskem.

Odpovědi jsou na snadě. Vůbec se do Afghánistánu nemělo chodit a je jasné, že strategie konceptu expedičních operací na velkou vzdálenost a do zcela odlišného kulturního prostředí nefunguje. Neúspěch je to ale především politický, než vojenský. Armáda je určená k boji, ne k převýchově obyvatel z prostředí, které je zcela odlišné od způsobu našeho chápání demokracie. Princip “necháme vám vaší kulturu, víru, zvyky, mentalitu, ale dostanete od nás demokracii" nemohl nikdy fungovat. Stálo to spoustu peněz, úsilí, ale hlavně lidských životů. Strategie západu zcela selhala.

Je potřeba poděkovat našim vojákům, kteří zde plnili a plní rozkazy a nařízení ve velmi složitých podmínkách. Současná situace však zcela degraduje jejich dvaceti leté působení v Afghánistánu, ale hlavně důvěryhodnost v politiku USA a NATO. Je potřeba začít bránit republiku a Evropu a hledat jinou formu kolektivní obrany. NATO je v klinické smrti díky Turecku dlouho, ale tohle je prostě jiný level. A bude to jenom horší. Nelze na tzv.spojence spoléhat. Musíme se v první řadě spoléhat sami na sebe.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

