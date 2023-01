Vích (SPD) Současná vláda dále pokračuje v ožebračování občanů

Snaha poslanců opozice v Poslanecké sněmovně vyjádřit nedůvěru vládě Petra Fialy nebyla jen prázdným gestem. Bylo to vyjádření toho, jak narůstající množství našich občanů trpí, zhoršuje se jim kvalita života, ale to asociální vláda ignoruje.

reklama

Ovšem i během mimořádné schůze Poslanecké sněmovny vládní představitelé a celá pětikoalice znovu předvedli, co je na jejich vládnutí nejhorší. Nejen že nemají respekt k názorům jiných lidí a nálepkují je jako dezinformace. Dokonce za některé, podle nich dezinformace, se snaží nechat své spoluobčany „odstíhat”. Viz připravovaný zákon z dílny Ministerstva vnitra. Ale aby se názory opozice nedostaly k uším občanů, vládní představitelé se snažili zabrat celé dva jednací dny pro sebe, aby se na projevy opozičních poslanců (až na výjimky) dostalo až v pozdních nočních hodinách, kdy už běžní občané spí. Takže se odehrála spíš taková 25 hodinová fraška, kdy se vláda pořádně sama pochválila, jak všechno dělá dobře, a až v závěru došlo také na kritiku, které se ale nedostalo dostatečné mediální pozornosti.

Vládní představitelé zřejmě mají pocit, že všechno dělají správně. A že pravidla jsou tu jen pro ostatní. Když ale mají platit pravidla pro ně samotné, to se jim nelíbí a rádi je porušují nebo ta pravidla mění ve svůj prospěch.

Tato vláda čelí už podruhé za pouhý rok a čtvrt svého vládnutí hlasování o nedůvěře vládě. Ale není to jen politická hra opozice, je to opravdu proto, že tato vláda trvale ztrácí důvěru českých občanů. Krásně se to ukázalo na podpoře prezidentských kandidátů, kdy se vládní strany raději rozhodly udělit „podporu” a to ještě ne moc nápadnou, raději dokonce třem kandidátům, ze zpětného pohledu hlavně proto, aby je samotné příliš neoslabili. Dokážete si čistě hypoteticky představit, jak by to asi dopadlo, kdyby kandidoval na prezidenta republiky Petr Fiala, Marian Jurečka, Markéta-Pekarová Adamová, Vít Rakušan anebo Ivan Bartoš? Dovolím si tvrdit, že by to byl jednoduše debakl! Oni měli totiž strach kandidovat.

Vláda Petra Fialy neřeší problémy českých občanů a pokud ano tak pozdě (dokonce o několik měsíců později než jiné státy – viz energetická krize), špatně a s nechutí. Zato je velmi aktivní v hledání nových míst pro své kolegy a přátele. To jsme mohli vidět na naprosto nehorázné změně služebního zákona. Tato změna posunula odborné náměstky o stupeň níž, a místo nich se na ministerstva hrnou tzv. političtí náměstci, jejichž počet dokonce není nijak omezen. Pomíjím skutečnost, že to zpravidla nejsou odborníci a svému resortu nerozumí.

Je to dost děsivé, co se právě děje. Jako by tato vláda neměla jiný program než zhoršit všem, mimo ně samotné a jejich přátele a kolegy, životní úroveň, a to co nejrychleji to půjde. To se zdá být společným jmenovatelem všech jejich akcí. Podívejte se jen, co provádějí se zemědělstvím, jak moc jim nevadí nedostatek léků, které nejsou dokonce ani pro děti. Když se objeví problém, řeší ho velmi neochotně a pomalu. Viz ty dodávky antibiotik a léků na horečku, to se tedy pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) moc nepředvedl. Jeho rada zněla: "Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání". Je to jasný příklad, jak představitelům této vlády schází lidský přístup. Asociálnost této odpovědi jasně demonstruje, jak je tato vláda odtržená od běžné reality života našich občanů.

Zatím se této vládě podařilo dostatečným neřešením energetické krize vyšroubovat inflaci na zářijových 18 %, aby pak spíš změnou statistiky teoreticky klesla na 15 % a nyní osciluje mezi 15 a 16 %. Ovšem je to ta teoretická inflace, protože reálné ceny v obchodech, hlavně s potravinami, jsou proti loňskému roku minimálně o polovinu dražší, spíš ještě víc, v restauracích je to také tragédie. Postupně se tahle vysoká inflace přelévá do různých dalších odvětví a není tomu vidět konec. Reálně tím všichni chudneme. Ti, kteří měli napjatý rozpočet, to odnášejí nejvíc. Ti ostatní se strachují, kdy to dopadne i na ně a většina českých domácností se už dávnou musí omezovat ve své spotřebě, koníčcích, kultuře atp.

Hodně lidí má co dělat, aby vůbec zaplatilo nájem nebo hypotéku a zbylo jim na jídlo, které jezdí raději nakupovat do Polska. Ostatní spotřeba domácností je omezovaná, co to jde, vynechávají se návštěvy restaurací, kultura, zbytné výdaje, a všichni čekají, jestli bude ještě hůř a jak přesně. Věřím, že takto si naši občané působení vlády pětikoalice nepředstavovali. Čeští občané si nezaslouží takové zacházení a takovou asociální vládu, a proto bude hnutí SPD dělat vše v mezích zákonů, aby současná vláda skončila co nejdříve.

Převzato z profilu politika.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Tuto zásadní novelu ústavy je třeba odmítnout jako celek Vích (SPD): Armáda na boj připravena není, a ještě dlouho nebude Zastavit Putina, to je smysl. Fendrych vysvětluje, proč musíme SPD vnímat jako ruskou pátou kolonu Vích (SPD): Není v našem zájmu zapojovat se do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.