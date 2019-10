Vích (SPD): Turecko páchá genocidu a vraždí v Sýrii

Cílem je vylidnění pásu na severu Sýrie a přesídlení cca 2 milionů lidí. Kurdové, kteří obývají tento pás, jsou hlavními bojovníky proti Islámskému státu a proti islámskému extremismu. Tureckou invazi nelze omlouvat žádným argumentem. V případě bezpečnostních problémů měla turecká vláda nejdříve jednat s vládou Sýrie o společném řešení. Nestalo se tak, a proto je násilný vpád na území Sýrie jasným porušením mezinárodního práva. Považuji za zcela legitimní požadavek na stažení VŠECH cizích vojsk, které jsou na území Sýrie v rozporu s mezinárodním právem a bez souhlasu syrské vlády. Situaci v Sýrií musí řešit zákonná vláda a součástí řešení musí být i přiznání autonomních práv a samosprávy pro syrské Kurdy.

V souvislosti s Tureckou agresí se ukazuje naprostá krátkozrakost a naivita politiky EU, NATO a z toho vyplývající dvojaká stanoviska české vlády. Dnes je na místě požadavek na okamžité ukončení veškerých přístupových jednání EU s Tureckem. Turecko si nezaslouží ani žádnou podporu ostatních členských zemí Severoatlantické aliance. NATO jako pakt, který byl založen na kolektivní obraně, by v žádném případě nemělo jakýmkoliv způsobem podporovat nezákonné napadení Sýrie Tureckem. Generální tajemník NATO Stoltenberg by neměl Turecko vyzývat k umírněnosti a zdrženlivosti, ale urychleně svolat mimořádný summit NATO a vyloučit Turecko z aliance za zcela bezprecedentní akt agrese proti suverénnímu státu a porušování lidských práv projevující se terorem proti Kurdům.

Česká republika musí kvůli situaci ve světě masivně zbrojit a nabírat nové vojáky. To říkáme v SPD celou dobu a samozřejmě to začínají říkat i nejvyšší ústavní činitelé, zejména nyní, v souvislosti s agresí Turecka vražděním Kurdů a nevinných obyvatel v Sýrii. Je jasné, že tento bezprecedentní útok státu NATO spustí další migrační vlnu do Evropy, ve které budou i příslušníci Islámského státu. Ke včerejšímu dni již byly zabity stovky osob, včetně žen a dětí a nepochybně toto číslo bude zanedlouho řádově vyšší. Světové agentury hlásí již 275 tisíc lidí, kteří byli vyhnáni ze svých domovů, a toto číslo bude dále strmě narůstat.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V úterý 15. října 2019 na svém jednání Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přijala kompromisní usnesení k odsouzení akcí Turecka na území Sýrie. Je to však málo. ČR žádnou zahraniční politiku nemá a EU, i když by to moc chtěla, také ne. Krátkozrakost a naivita elitářů z EU náš stát přivedla do této situace. Autoritářský prezident Erdogan má všechny trumfy v ruce držením ruky na závoře se 3,6 milióny migrantů a bude chtít další finanční prostředky na jejich zadržování, jak od EU, tak i od nás. Jenom eurokomisařka Mohegrini občas vypustí balónek ve formě prohlášení potřeby semknutí a zdůraznění společného postupu.

NATO již také existuje pouze na papíru. Jasným signálem byl nákup protiraketového kompletu S-400 ze strany Turecka od Ruské federace. Ale jsou samozřejmě i další indicie, jako například, že Turecko začalo přijímat bankovní karty ruského platebního systému Mir, který byl zaveden Centrální bankou Ruské federace v roce 2015 po uvalení západních sankcí. To vše jsou jasné známky toho, že Turecko se chce stát novodobým politickým hegemonem v této oblasti. Navíc nově vyrostlá velmoc znamená přímé ohrožení Evropy. K tomu EU žádné vojenské schopnosti, na rozdíl od NATO, nemá, ty mají jednotlivé členské státy. NATO má vlastní schopnosti velení řízení, komunikace, zpravodajství, strategické přepravy, letouny AWACS atp., to vše prostřednictvím svých velitelství. To EU nemá a proto koncept společné evropské armády je zcela iluzorní a nesmyslný.

Údajně se také připravuje evakuace taktických jaderných zbraní USA ze základny NATO v tureckém Incirliku. Turecko tedy zřejmě chystá odchod z NATO a USA stahují svá vojska z míst konfliktů. Prezident Donald Trump chce obhájit svůj mandát prezidenta ve jménu „America First“. USA již nechtějí dále hrát roli „světového policisty“ a chtějí, aby si NATO, EU, OSN a ostatní řešili bezpečnostní a obranné problémy sami.

Co z toho vyplývá? Měli bychom urychleně začít zbrojit a připravovat naší armádu na obranu území našeho státu, jestli již není pozdě.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Vích (SPD): Nepřijatelné - Institut strpění odmítnutého žadatele o azyl Vích (SPD): Zákon o lobbování nepotřebujeme! Vích (SPD): Občané jsou k NATO skeptičtí a preferují neutralitu Vích (SPD) Okamurova SPD navrhuje nasazení armády i v případě migrační krize

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV