Vích (SPD): Volby – voliči vytrestali asociální vládu

Hnutí SPD děkuje všem občanům, kteří odevzdali svůj hlas našim kandidátům ve volbách do krajských zastupitelstev, které proběhly v závěru uplynulého týdne. V krajských volbách jsme v různých formách a podobách koaliční spolupráce jednoznačně uspěli a zvýšili jsme své zastoupení v krajských zastupitelstvech napříč celou republikou. Zatímco dosud jsme byli přítomni v zastupitelstvech devíti krajů, nyní budeme mít mandáty již ve dvanácti. Poprvé v historii budeme mít své zastupitele v Pardubickém, Středočeském kraji a Kraji Vysočina.

SPD a přátelé mají o 20 procent víc

Celkový počet krajských zastupitelů zvolených na kandidátních listinách pod vedením SPD se oproti výsledku v roce 2020 zvýšil z 35 na 41 - tedy téměř o 20 procent. V některých krajích máme reálnou šanci stát se součástí krajských vládních koalic v Olomouckém kraji a Kraji Vysočina. Ve všech krajích, kde jsme uspěli, budeme pracovat ve prospěch občanů a snažit se maximálně realizovat naše programové cíle, jejichž společným jmenovatelem je snaha pomoci občanům poškozeným asociální politikou Fialovy vlády a poskytovat z úrovně kraje občanům všeobecně dostupné veřejné služby: školství, zdravotnictví, dopravu či sociální služby. Hnutí SPD jasně potvrdilo pevnou pozici na české politické scéně a jistotu, že hlas odevzdaný ve volbách SPD nepropadne.

Petr Fiala si může poplakat, Piráti se rozplývají v nicotě

Naopak krajské a senátní volby byly ohromnou porážkou stran Fialovy vládní pětikoalice, přičemž Piráti na krajské úrovni v podstatě přestali úplně existovat. Jde o jednoznačný účet, který voliči této vládě vystavili. Potvrzuje to i nejnovější průzkum společnosti Data Collect, dle jehož výsledků si 53 % občanů přeje rezignaci Fialovy vlády. Fialova vláda by pod tíhou těchto skutečností měla minimálně požádat Poslaneckou sněmovnu o potvrzení důvěry.

I jinde chtějí normální vlády a klidný život

Výsledek voleb v Německu minulou neděli a tento týden v Rakousku ukázal, že tendence občanů i jiných zemí v Evropské unii je v poslední době vedena snahou korigovat přílišné výstřelky, které znepříjemňují život občanů. Ať už je to Green Deal EU, bezhlavé přijímání řady neprověřených a nevyhostitelných migrantů nebo právě problematika genderu (různých LGBT… - kam až abeceda stačí). Volby jak na Slovensku, v Maďarsku, ale I v Nizozemí, Německu, Francii a teď i u nás ukázaly, že lidé chtějí, aby se jim politika nepletla přehnaně do života. Chtějí normálně žít, do práce dojet autem nebo metrem dle svého výběru, když je jim zima, zatopit si. Když pošlou dívku do školy, aby se jim nevrátil chlapeček. Už zkrátka mají těch ideologií dost a budou volit toho, kdo jim nabídne zachovat (a spíš vrátit) normální svět. Příští rok na podzim budou v České republice volby do Poslanecké sněmovny a kampaň do nich už vlastně právě odstartovala.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky