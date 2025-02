Vích (SPD) Vydání Tomia Okamury je konec demokracie

Poslanci vládních stran minulý týden svým jednotným hlasováním vydali předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru k trestnímu stíhání za plakát, kterým pravdivě upozorňuje na důsledky masové nelegální imigrace do států EU. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti jeho vydání, ale to bohužel nestačilo. Uplynulo ale pouhých pár hodin od vydání Tomia Okamury a další muslimští migranti opět spáchali otřesné zločiny.

V německém Mnichově najel mladý Afghánec autem do účastníků demonstrace a dvě oběti zabil a 37 lidí je vážně zraněných. Po spáchání zločinu vykřikoval "Alláhu akbar!" a při výslechu se přiznal, že konal záměrně. O víkendu zase syrský migrant zavraždil nožem 14letého chlapce v rakouském Villachu a šest dalších osob vážně zranil. Smrtící útoky migrantů na původní obyvatele evropských států probíhají nyní už na denní bázi, a státy západní, jižní ani severní Evropy již nelze považovat za bezpečné.

Trestní stíhání a kriminalizace Tomia Okamury jsou útokem na Ústavou garantovanou svobodu slova a svobodu projevu a tím i na dosavadní systém parlamentní demokracie. Jde i o bezprecedentní útok vládní moci, pod kterou spadají orgány činné v trestním řízení, na předsedu jediného politického hnutí, které důsledně brání české národní zájmy a národní suverenitu ČR. Hnutí SPD stojí pevně za svým předsedou. Neodvoláme! Neumlčí nás!

Nastoupila vládní varianta – použít soudní systém na odstranění soupeřů z voleb. Začali od Tomia Okamury – a třeba když se jim to osvědčí budou pokračovat přes pokusy zrušit „licenci“ politického hnutí Svoboda a přímá demokracie. Mimochodem už před pár lety se politickými kuloáry nesly úvahy o snahy zakázat podobné politické subjekty.

Zabývat se podstatou žaloby na Tomia Okamuru je vcelku zbytečné. O podstatu věci tam vůbec nejde. Napsat na plakát sarkastické heslo „Naše problémy nevyřeší „chirurgové“ z dovozu“, což jistě každý chápe, že je nadsázka, bohužel podložené krvavými daty speciálně z Německa. A doplnit to fotkou vytvořenou umělou inteligencí na které opravdu nebyl modrooký blonďák. Víc asi pětikoalici naštvalo to umístění banerů přímo na Václaváku. Do výše cca 8 metrů. No, ale na Václaváku začínají všechny velké změny v České republice, tak to prostě je. Je to místo s neodstranitelnou symbolikou.

Takže Tomia Okamuru Poslanecká sněmovna vydala k trestnímu stíhání iniciovanému podáním politika Pospíšila z TOP 09.

Ale i vládě nakloněná média si začínají uvědomovat, že tohle už politici vládní koalice přehnali. Dokonce v Hospodářských novinách vyšel článek, že „Okamura dostal od koalice dárek, který ani nečekal.“ A tak to je. Politicky takový zjevný útlak může SPD spíše posílit, protože naši příznivci, členové a fanoušci to nenechají být. Ani kolegům z jiných politických stran se to nelíbí, třeba Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, už to vydání Tomia výrazně odsoudila. Abychom nedopadli jak na Ukrajině, tam zakázali opoziční strany, stíhali a zavírají politické konkurenty. No, to je tedy inspirace. Evidentně konec demokracie.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky