Vícha (ČSSD): Jsem na vás všechny pyšný

Vlna solidarity po sobotní tragédii opět zaplavila Bohumín. Na radnici se obracejí jednotlivci, spolky, firmy i kolektivy a nabízejí finanční i materiální pomoc těm, kterých se neštěstí dotklo. Přesný rozsah škod se zjišťuje a zatím není znám. Jisté však je, že půjde do milionů korun. Zmírnit následky by proto mohla i veřejná sbírka, kterou vyhlásil Moravskoslezský kraj. Vedení města přitom garantoval, že na kritériích pro rozdělení vybraných peněz bude s radnicí spolupracovat.

„Jedná se o obrovskou tragédii, která v historii našeho města nemá obdoby. Všechny nás to citelně zasáhlo. Jsem sice daleko od Bohumína, ale prakticky neustále jsem v kontaktu s mými kolegy a jsem pyšný na to, že i beze mne náš radniční tým funguje, všichni táhnou za jeden provaz, aby pomohli postiženým se s touto mimořádnou a tragickou situací vypořádat co nejrychleji. A nejen mí kolegové, ale i Bohumíňáci zase dokázali, že se v krizových chvílích umí semknout a pomoci. Nesmírně si toho cením, všem za nezištnou pomoc děkuji. Jsem na vás všechny pyšný,“ vzkazuje starosta Bohumína Petr Vícha.

Veřejnost, která se rozhodne postiženým z Bohumína pomoci, se může zapojit do sbírky a zaslat až do poloviny září jakoukoliv finanční částku na účet 868686/2700. „Bohužel životy obětem už nikdo z nás nevrátí. Jakákoliv forma solidarity však může pomoci postiženým. Moc proto děkuji všem, kteří se rozhodnou do krajské sbírky přispět. Věříme, že bude k dispozici dostatek prostředků na to, aby se pomohlo nejen pozůstalým obětí a zraněným, ale i těm lidem, kterým tato tragédie značně poškodila jejich domovy. Podle našich informací mělo minimum z nich pojištěnou domácnost, takže pokud by na ně krajská sbírka nepamatovala, nezískali by na vybavení totálně zničených bytů žádné prostředky a my bychom museli hledat jiný způsob, jak těmto lidem v nouzi pomoci, třeba i vyhlášením druhé sbírky, přestože jsme to neměli v úmyslu, když se k tomu hned v neděli přihlásil kraj,“ dodal Vícha.

I takto postiženým Bohumíňákům by ale vybrané peníze měly pomoci. „Sbírka má mít co nejširší účel použití. Jejím cílem je primárně poskytnout pomoc všem osobám, které byly neštěstím přímo zasaženy. Po alespoň částečném objasnění okolností a s ohledem na výši vybraných finančních prostředků stanoví rada kraje kritéria pro jejich rozdělení. Přípravu těchto kritérií budeme s městem Bohumín konzultovat. Nevylučujeme proto ani pomoc lidem, kteří mají citelně poškozené byty,“ potvrdil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Kraj chce ze svého rozpočtu přispět do sbírky za každého zemřelého 100 tisíc korun a 50 tisíc za každého, kdo byl při požáru zraněn. Na webových stránkách kraje bude denně zveřejňován stav účtu i jednotlivé dary. Zasláním prostředků veřejný účet vyjadřují dárci souhlas se zveřejněním jejich jména a zaslané finanční částky. Potvrzení pro účely snížení daňového základu vystaví zájemcům kraj na základě žádosti zaslané na adresu ivana.vymetalova@msk.cz nebo miroslava.novakova@msk.cz.

Město zároveň varuje před jinými neoficiálními sbírkami a transparentními účty, které se po neštěstí začaly objevovat. Jednou se už dokonce zabývá policie. Jediná oficiální a transparentní veřejná sbírka, která je určena na pomoc zmírnění bohumínského neštěstí, je ta, kterou vyhlásil Moravskoslezský kraj. Lidé by proto měli být velmi opatrní, kam svou pomoc posílají. Pokud by se objevila nějaká další oficiální, město by o tom veřejnost informovalo.

