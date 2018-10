Vinklátová (SLK): Poznat kraj sousedů by mělo být v příhraničí samozřejmé

12.10.2018 6:34

Ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje je nyní k vidění výstava „Pozvánka do mého kraje“, kterou dvacet českých a dvacet německých fotografů zve svými snovými fotografiemi do Máchova kraje a do Bad Muskau.