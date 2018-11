Vinklátová (SLK): Špendlíkový betlém najdete nyní na kraji

Originální skleněné šperky a netradiční dekorativní předměty, které od roku 1997 vznikají v ateliéru Kamily Parsi, můžete až do konce listopadu vidět na Krajském úřadě v Liberci.

A to ve vitríně kanceláře radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květy Vinklátové.

Kamila Parsi Žďárská se mezi Mistry tradiční rukodělné výroby dostala v roce 2012. Ona sama studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, kde v roce 1997 úspěšně zakončila obor Tvorba a výroba skleněných figurek. Bezprostředně po dokončení studií si založila vlastní ateliér, kde vyráběla skleněné foukané květiny a masivní tvarované figury. Ke skleněným objektům přibyla také výroba vinutých perlí. V roce 2000 odcestovala Kamila Parsi Žďárská do Dánska, kde v centru Kodaně pro firmu Glasmenageriet Tivoli předváděla výrobu skleněných figurek v obchodě s českým sklem. Tato praxe ji přivedla k místnímu fenoménu sbírání skleněných špendlíků. Výrobě skleněných miniatur, které se pomocí zatavené jehly zapichují do barevných jehelníčků, se věnuje dodnes.

„Betlém i další výrobky určitě stojí za vidění. Obdivuji mimo jiné zručnost, se kterou paní Parsi dokáže vyrobit tak drobnou skleněnou figurku,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na výzvu vedení Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou v roce 2010 realizovala Kamila Parsi Žďárská velkou skleněnou „Kytici“, která je dnes součástí muzejních sbírek a krášlí vstupní halu. Od prvních let její tvorby až po dnešek, vedle své vlastní výroby, realizuje výtvarné návrhy kolegů výtvarníků, kde zapojuje komplexně širokou škálu technik od foukaného a tvarovaného skla, přes vinuté perle, až po využití kombinací skla s kovem či textilem.

Na Krajském úřadě v Liberci jsou k vidění nejen její originální šperky a závěsné dekorace, ale právě i špendlíkový betlém, šach, nebo zajímavé autorské Vánoční ozdoby. Všechny její výroby si můžete také prohlédnout a zakoupit na www.parsi-glass.cz.

autor: PV