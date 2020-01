Vítová (ANS): Americké mírové organizace PROTI DALŠÍ VÁLCE USA!

Protiválečné koalice vedené Mírovou Radou USA ( 3.1.2020 18.29 hod).



VŠICHNI PROTI DALŠÍ USA VÁLCE!



Protiválečné skupiny a skupiny sociální spravedlnosti v USA se účastní demonstrací v sobotu 4. ledna 2020.



Akci urychleně organizují různé mírové skupiny: Populární odpor, UNAC, Odpověď, Mezinárodní akční centrum, Veteráni za mír, Hlasy za mír a mnoho dalších.



Americká vražda nejvyššího íránského generála a iráckého šéfa Lidových milicí v Iráku je válečným aktem.



Říkáme: ŽÁDNÁ VÁLKA! Přiveďte VŠECHNY vojáky domů!Ukončete války! Ukončete sankce!



Americká armáda nás přivedla na pokraj další katastrofální války, která by mohla eskalovat do globálního konfliktu, když zavraždila íránského generála Qassema Soleimaniho, šéfa elitní síly Quds Islámské revoluční gardy. Generál Soleimani byl v Íránu a v regionu vysoce respektován za svou práci na zastavení ISIS.



Smrt generála Soleimaniho byla údajně nařízena prezidentem Trumpem a provedena Pentagonem. USA se pokusily své kroky ospravedlnit tak, aby chránily americký personál, ale ve skutečnosti tento akt očividně porušuje mezinárodní právo a iráckou suverenitu. USA nemají pravomoc zavraždit generála země, se kterou nejsme ve válce, a navíc ještě ve třetí zemi, která akci nepodporovala.



Írán prohlásil, že se po třech dnech smutku pomstí. Írán právě ukončil společná vojenská cvičení s Ruskem a Čínou. Tato situace by mohla snadno eskalovat na regionální, ne-li na globální válku.



Musíme jednat rychle a říci:

"Žádná válka s Íránem. USA musí pryč z Iráku a Středního východu."

Nouzové akce jsou organizovány celonárodně v sobotu 4. ledna 2020.

Podívejte se níže na akci ve vašem okolí. Můžete přidat akci zasláním času a místa na: https://www.unacpeace.org/

Bílý dům - Washington D.C. 12 hodin v Bílém doměAlbuquerque, NM 14:00 na letecké základně Kirtland, San Mateo a Gibson BlvdAtlanta, GA 15:00 v Little Five PointsArlington, MA 12 poledne na Broadway Plaza, Massachusetts Ave. a Medford St, Arlington, MABaltimore, MD 12 poledne na Fayette a President Streets |Chicago, IL 12 poledne na Trump TowerDenver, CO 14:00 ve státě Colorado State Capital BuildingFort Wayne, Indiana 14:00 v Allen County Courthouse Green, 715 S. Calhoun St., Fort Wayne IN 46802Lancaster, PA 12 poledne ve vězení Lancaster CountyLos Angeles, CA 13:00 na Pershing SquareMiami, FL 13:00 v Torch of Friendship, 301 Biscayne BlvdMinneapolis, MN 13:00 v Mayday PlazaNew Haven, CT 15:00 neděle, 5. ledna v Church & Chapel StreetNew York, NY 11 hodin na Time SquarePhiladelphia, PA 12 hodin na radnici (15. a Market St.)Pittsburgh, PA 12 poledne na Schenley PlazaPortland, ME 12 poledne v Congress Square ParkSan Francisco, CA 2 poledne na Powell and MarketSeattle, WA 14:00 v Westlake Park

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. ANS

Aliance národních sil - předsedkyně

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

