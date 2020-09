Volfová (ANO): Rekonstrukce Jiráskova divadla je něco jako splněný sen

reklama

Mnohaletá snaha města Česká Lípa se zanedlouho stane skutečností. Roky řešený projekt rekonstrukce Jiráskova divadla se dostal do své finální fáze, protože město vysoutěžilo firmu, která rekonstrukci provede. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Metrostav a.s. Praha s nabídkovou cenou 160,8 milionů korun. S rekonstrukcí by se mělo začít v listopadu letošního roku, trvat by měla necelé dva roky.

Nabídková cena, která byla jediným hodnotícím kritériem zakázky, je výrazně nižší, než byl předpoklad, který činil 197 milionů korun. Součástí ceny nejsou jen stavební práce, ale také servis dodaných technologií po dobu záruční lhůty.

„Do výběrového řízení se přihlásilo celkem osm firem, z čehož jsme měli radost. Zakázku jsme vítězi přidělili již na konci července letošního roku. Se zveřejněním této informace jsme však čekali až do doby, kdy uplyne lhůta pro podání případných námitek, což se naštěstí nestalo. Do konce září s firmou Metrostav podepíšeme smlouvu a stavět se začne v listopadu. V polovině října totiž v divadle ještě proběhne letošní ročník Českolipského divadelního podzimu, po něm se budou z divadla vyklízet poslední věci, aby byla budova před zahájením stavby prázdná,“ popsal českolipský místostarosta Martin Brož.

Součástí zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy, ale také přestavba technického zázemí a nového foyer ve dvoře Jiráskova divadla, přístavba nového vstupu z Panské ulice, výměna a doplnění technických instalací, dodávka vybavení interiérů divadla, dodávka a montáž jevištní, světelné a audiovizuální techniky a také následný servis dodaných technologií po dobu záruky.

Základem pro veřejnou soutěž na zhotovitele stavby byla prováděcí projektová dokumentace a projekt interiéru, který zpracovala firma Adam Rujbr architects, s.r.o., tedy tatáž firma, která vypracovala již projekt rekonstrukce divadla potřebný pro stavební povolení. Cílem rekonstrukce stávající dosluhující budovy Jiráskova divadla je získat moderní kulturní stánek, který odpovídá současným náročným požadavkům kulturního provozu, je vhodný pro pořádání více typů kulturních akcí a je také únosný pro městský rozpočet.

V rámci rekonstrukce dojde k přesunu hlavního vchodu divadla do Panské ulice, vchod z Jiráskovy ulice bude sloužit hercům a pro dovoz kulis. Kromě samotné budovy se rekonstrukce dočká také celý dvůr přístupný z Jiráskovy ulice, kde se počítá s parkovacími místy pro hendikepované. Do budovy divadla přibude také průchod, kterým se lidé pohodlně dostanou z Jiráskovy ulice přímo do Panské, aniž by museli divadlo obcházet. Kromě hlavního velkého sálu, kde bude zachována kapacita hlediště i velikost jeviště, v divadle budou i dva menší salonky a také foyer s mobilním barem, který lze v případě potřeby přestavět na malé podium pro malá divadelní představení a komorní koncerty. Celý objekt bude kompletně bezbariérový. Fungovat zde bude také divadelní kavárna se samostatným vchodem, která bude moci být v provozu bez ohledu na program divadla.

Na přípravě projektu pracovali kromě architektů, pracovníků odboru rozvoje města a investic a vedení města také zaměstnanci příspěvkové organizace Kultura, která bude po dokončení rekonstrukce objekt provozovat, a členové Divadelního klubu Jirásek, kteří divadlo využívají pro zkoušky a pořádají zde oblíbenou divadelní přehlídku Českolipský divadelní podzim.

„Rekonstrukce Jiráskova divadla je něco jako splněný sen. A dovolím si říci, že nejen můj, ale mnoha dalších Českolipanů, kteří po této opravě již dlouhé roky volají. Česká Lípa je kulturním městem plným aktivních lidí, kteří si nové divadlo zaslouží. Už jen proto, že se ve městě léta do kulturních zařízení výrazněji neinvestovalo. Všem lidem, kteří se podíleli na přípravě projektu, moc děkuji za jejich čas a elán, které přípravě věnovali. Mým velkým přáním je, aby divadlo opravdu po dokončení sloužilo co nejširšímu spektru lidí, aby žilo a aby jej lidé přijali za své a aby se do něj rádi vraceli,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

