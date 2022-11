Volný (ANO): Já si opravdu myslím, že to je čistě politické rozhodnutí

reklama

Vážení kolegové, kolegyně,

já nebudu dlouho hovořit, protože já si myslím, že všechno podstatné tady bylo řečeno. Fakta, která už tady vznesla paní předsedkyně Alena Schillerová a pan místopředseda Karel Havlíček a koneckonců i paní kolegyně Vildumetzová, nikoho tady nezajímají. Určitě už nebudu stejně jako paní místopředsedkyně, co mluvila přede mnou, tady prosit, aby ctění kolegové z koalice vzali rozum do hrsti a zrevidovali svůj postoj k elektronické evidenci tržeb, protože vím, že je to naprosto zbytečné.

Já jsem musel vystoupit a věřím tomu, že vy, co jste tady byli i minulá volební období to chápete, protože já jsem si s EET prožil své. Věřil jsem tomu a dodneška věřím, že to je cesta správným směrem, a proto mě trochu mrzí ty argumenty naprosto zpolitizované a fádní, když pan kolega zpravodaj tohoto tisku chce doložit, že EET nepřineslo žádné peníze do státního rozpočtu, tak použije nějakou zprávu NKÚ z roku 2017, kdy EET běželo rok. A tato zpráva říká, že to není ještě, že to není věrohodný argument nebo ta čísla, že to něco přineslo a vůbec pomíjí to, že v roce 2022 v této sněmovně byl aktiv, kde přímo pracovník Ministerstva financí řekl, že to ročně přináší 14 milionů. Ale jestli to 14 milionů nebo 8 milionů nebo 5 milionů, to asi není podstatné. Prostě, i kdyby to přineslo 3 miliony... 3 miliardy, pardon, mluvím o miliardách, kdyby to přineslo 3 miliardy, tak to přece má svůj význam.

Ing. Jan Volný ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tato vláda má ve svém štítu napsáno boj proti šedé ekonomice a boj za digitalizaci. Zrušením EET v podstatě pošlapává obě ta svá hesla. Teď se dostanu k tomu, čemu vůbec nerozumím. Termín "sprostí podezřelí" vymysleli kolegové ze současné vládní koalice, kdy nám tenkrát argumentovali, že proti nim stavíme EET. Stále ten termín "sprostí podezřelí" používají, přesto my jsme ho nikdy neřekli. My jsme nedělali přece EET proto, abychom vychovali sprosté podezřelé. Já si nemyslím, že jediný poslední podnikatel, živnostník v této republice by měl být sprostý podezřelý. Kolegové, to je váš termín, vy ho používáte a vy si zodpovězte podnikatelům a živnostníkům, proč tento termín používáte. My jsme EET zavedli, protože to před námi zavedlo sedmnáct států Evropské unie, mezi nimi bylo Švédsko, Německo, Itálie, Slovensko, a to jsou přece státy, které nepovažují své podnikatele a živnostníky za sprosté podezřelé. EET má svůj význam, mělo svůj význam a je pravda, že ztratí svůj význam až bude 95 procent plateb realizováno přes platební kartu, pak to skutečně svůj význam ztratí. Nyní si myslím, že to ten význam má.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4714 lidí

Druhý takový protimluv a věc, kterou nemohu pochopit... po tom, co jsem tady popsal termín "sprostí podezřelí" je to, že koalice se stále ohání, že to dělá pro někoho, že někomu chce ulehčit práci a že někomu chce přestat házet klacky pod nohy. Přitom ti, kterým údajně se hází klacky pod nohy hlasitě a opakovaně argumentují, že chtějí to EET, že už se zavedli, původní investice jsou splacené, a že jim EET vyhovuje. Pánové, opravdu mi řekněte komu teda chcete přestat házet klacky pod nohy? A pan zpravodaj, nevím, jestli tam byl pan ministr, ale myslím, že taky na rozpočtovém výboru měli příspěvky šéfové těchto organizací. Oni to tam museli slyšet. Dneska ráno jsem měl se ctěným kolegou místopředsedou rozhovor v rozhlase, tak jsme se tam trochu pošťouchali. Já myslím, že velice korektně, ale po nás mluvil pan profesor Pavel, mluvila předsedkyně největšího svazu Svazu restauratérů a obchodníků. A všichni jedním slovem, a byla tam spousta příspěvků restauratérů a prodejců říkali: nevidíme důvod rušit EET a není to cesta správným směrem. Je pravda, že i ti hostinští i pan profesor Pavel řekl, že si to umí představit, že se s tím asi nechá žít bez EET, ale ani jeden z nich neřekl, že to je cesta správným směrem. A myslím si, že i toto by měli občané umět vnímat.

Já si opravdu myslím, že to je čistě politické rozhodnutí. Je to prostě dogmatismus, likvidace jakékoliv stopy, které by mohly zůstat po vládě předcházející, já nechci říct pana premiéra Babiše, protože už to bylo za premiérování ani pana premiéra Sobotky, ale prostě jiná cesta nebo jiný důvod k tomu nevidím. A je to trošičku tristní a smutné. Pokud se dělají rozhodnutí vůlí 108 poslanců, aniž by někdo vyslyšel to, co opravdu chtějí ti, o kterých se rozhoduje. Mně to trochu připadá, prosím vás možná, že to srovnání bude trochu kulhat, odpusťte mi to. Mně to připadá, jako když jsme vzali třicet nebo jste prohlasovali, kolegové z koalice, že se sebere hradu 30 milionů korun z rozpočtu jenom proto, že máte výhrady k vedoucímu lánské obory. A už nikdo nepřemýšlel o tom, že vlastně ti jeleni a ta zvěř, která tam žije, potřebuje něco žrát a tím, že jste jim vzali 30 milionů korun jste řekli, víte co, vy už teďka tři měsíce, nebudete nic jíst, pochcípejte si tady a v lednu možná vám zase něco dáme. Je to prostě absolutně pro mě nepochopitelné, že jenom proto, že někoho nemám rád, že někde si myslím, že někdo by měl dělat něco jiného nebo jinak, než má, tak prostě tomu oboru sebereme 30 milionů. Říkám, je to možná kulhající srovnání, ale má to společného jmenovatele, že vůbec ale vůbec nikomu z vás není na mysli nebo na srdci ten důsledek, proč to dělám, komu tím ublížím, komu tím pomůžu, ale prostě je to dogma, je to Babišova vlajková loď, je potřeba ji potopit a zašlapat do země.

Kolegové, já to nebudu více zdržovat. Já vím, že to je naprosto zbytečné, jednak vás je tady 5,5 a jednak svoje názory asi nezměníte, ale opravdu bych byl rád, abychom se vrátili... jako tady pan kolega Vomáčka. Říkal že, on tady není, že bychom si neměli klepat na čelo, no to asi má pravdu. Je pravda, že daleko větší demokracie a kolébka demokracie je v Anglii, tam se dokonce perou, ale má v podstatě pravdu. Ale k čemu bychom se, prosím vás, měli vrátit, že bychom tady měli dělat zákony a dělat rozhodnutí pro blaho našich lidí, kteří nás sem volili. A ty jenom teďka vytřeštěnýma očima koukají na to, co se děje a co vlastně s těmi mandáty, které nám, vám dali, jak s nimi nakládáme.

Děkuji.

Psali jsme: Volný (ANO): To je ten Patrikův dvojí metr Volný (ANO): Proč na ředitele Digitální agentury vysokoškolské vzdělání požadováno není? Volný (ANO): Hazard je škodlivý. Netvrďme si opak. Já ty seniory u terminálů vidím Volný (ANO): Neviděl jsem, že by ty miliardy byly v novele rozpočtu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama