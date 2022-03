Volný (ANO): Všem kapitolám bychom měli snížit stejně, aby to mělo logiku

reklama

Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, vážený pane ministře financí, kolegové, kolegyně.

Já bych se chtěl tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal a je evidován pod číslem 554. K tomuto pozměňovacímu návrhu mě trošičku inicioval pozměňovací návrh, který podali kolegové Bernard, Michálek, Munzar a další, a týkal se úpravy rozpočtů kapitol, o které se stará sám rozpočtový výbor. Jsou to kapitoly: Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna parlamentu, Senát parlamentu, Kancelář veřejného ochránce práv, Ústavní soud, Úřad národní - pardon, blbě na to vidím - rozpočtové rady a Nejvyšší kontrolní úřad. Jedná se o snížení jejich rozpočtu a já bych tímto s pozměňovacím návrhem v podstatě souhlasil. Není to nic fatálního, je to snížení o 2,5 % a myslím, že v této době to má i svoji logiku.

Mělo by to však logiku, kdyby to bylo trošičku parciálně vyrovnané, protože z těchto sedmi kapitol se u pěti snížilo o těch 2,5 % v průměru, je to od 2,4 až 2,7, ale vidím tam dvě velké disproporce. Kancelář prezidenta republiky, kapitola 301 byla snížena o 5,25 %. Nejspíš nedopatřením. Myslím si, že to spíš někdo opomněl. U Úřadu národní rozpočtové rady se nesnížilo vůbec nic. To bych se divil, že by samotné vedení tohoto úřadu s tímto souhlasilo, protože oni by měli být ti první, kteří řeknou, že se má šetřit, a pokud jejich kolegové v kapitolách rozpočtového výboru mají sníženo o 2,5 %, určitě by nesouhlasili s tím, aby tam měli nulu.

Proto jsem to v podstatě okopíroval, můžu říct, ale dorovnal jsem všechny snižující položky na rozpětí od 2,4 do 2,7. To znamená, všem těm kapitolám bychom měli snížit stejně, přiměřeně stejně, aby to mělo trochu logiku. Takže děkuji za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

