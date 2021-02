Volný (JAP): Kolik jste dostali? Kolik jste měli v kufříku?

reklama

Chci se zeptat premiéra i ministra zdravotnictví, jestli jednají s Ruskem, Běloruskem, Kubou anebo třeba nyní s Indií o vyslání lékařů a personálu. Minimálně Kuba a Rusko jsou známy svými humanitárními misemi, svoji covidovou krizi mají vyřešenou. Indie má nejbohatší zkušenosti s protokolem ohledně Ivermektinu. Takže chci vědět, jestli jste je oslovili, jestli jste jim dali nějakou nabídku, anebo jestli z čistě ideologických důvodů necháte raději umírat své vlastní občany v našich nemocnicích. Což opět v tomto případě označuji za vraždu.

Chtěl bych upozornit svoje kolegy, kteří mají respirátor, že by si na něj za prvé neměli sahat. A za druhé hlavně ty, kteří mají plnovous, že ho mají úplně zbytečně. Protože pokud máte respirátor na plnovousu, tak si ho můžete rovnou sundat. Opět to neříká Lubomír Volný, ale říká to návod na respirátoru.

Lidé se nebudou chovat tak, jako v březnu loňského roku, pane premiére. Nebudou. Nechovají se tak dokonce už ani Rakušané a nechovají se tak dokonce už ani Němci. Takže, pane premiére, pane ministře zdravotnictví, pane ministře vnitra: Jaký je váš plán B? Jaký máte plán B? Protože lidé vás už poslouchat nebudou! Ti lidé vám už nevěří. Protože lidé už vědí, že toho vašeho "psa" sestavovala banda amatérů, která nemá s medicínou vůbec nic společného. Že při sestavování toho psa nebyl ani jeden jediný doktor. Ani jeden jediný imunolog. Že toho "psa" sestavovali lidé, kteří dělali Ph.D. devět let. Takže amatéři hloupí anebo líní. Protože si troufám tvrdit jako tělocvikář, který má jednu tisícinu inteligence Červeného trpaslíku, že to Ph.D. bych za devět let vystudoval taky.

Isoprinosin, Ivermektin, Remdesivir, Bamlanivimab, to je opět stejný příklad. Víte, proč se bude ten Bamlanivimab používat v České republice, když je to experimentální lék, o kterém se neví, jaké bude mít vedlejší účinky? Kdyby tady byl ministr zdravotnictví, tak by vám to mohl říct. Bude se používat, protože on ho povolil. On ho povolil. A premiér Babiš dneska tomuto léku, kdy jedna dávka bude stát 25 000 a všechny ty dávky budou stát přes 300 milionů, dělal reklamu v televizi. On on-line naživo dělal reklamu léku, který je experimentální, který není odzkoušený, nemá klinické testy, nemá dvojitě zaslepené studie. Nemá za sebou studii, které se zúčastnilo 1 200 zdravotníků. Nemůže říct, že 788 z nich, kteří ho brali jednou týdně, nikdy neonemocnělo. A že 58 % těch, kteří jej nebrali, onemocnělo. Tohle pan premiér v ruce nemá, ani pan ministr, který povolil užívání tohoto léku. A pan premiér, který mu dělal reklamu dneska v přímém vysílání.

A pak jsou tady dva léky, Isoprinosin a Ivermektin, ale těm pan Babiš nikdy žádnou reklamu nedělal. Ani dneska jim nedělal reklamu. Tvrdil, že to mělo 30, 40 lidí. Ne! Těch pacientů, kteří jsou ve studiích, je 6 500! A zopakuji to, je to 27 kontrolovaných studií, z toho šest randomizovaných a z toho pět dvojitě zaslepených. Každý, kdo tvrdí cokoli jiného, lže. Tady se připravuje byznys za více než čtvrt miliardy, kterému dal zelenou ministr zdravotnictví za ANO a kterému dneska dělal v televizi reklamu sám premiér. A znovu se ptám ODS, znovu se ptám TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Pirátů - kde je vaše podezření ze střetu zájmů, když jde o stovky milionů anebo o desítky miliard? Taky jste dostali kufříček, a proto mlčíte? Taky jste koupení? Taky máte podíl na penězích z testů, že vám vůbec nevadí, že v této republice český vědecký génius vynalezl testy, které jsou násobně lacinější, násobně rychlejší, nabídl je České republice zdarma a Česká republika je odmítla a tady to nikomu nevadí? Tady o tom mluví jenom Volný a Bojko? Kolik jste dostali? Kolik jste měli v kufříku?

