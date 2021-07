Volný (Volný blok): Měli bychom vyhlásit sankce vůči USA. Za terorismus v Moskvě

reklama

Dobrý den, dámy a pánové. Prosím vás, já mám dneska jedno pero navíc, kdybyste ho chtěli, tak je tady. Není to moje pero, takže já si vystačím se svým. A chtěl bych se dotknout návrhem tohoto bodu velice ožehavé otázky mezinárodního terorismu. Mezinárodní terorismus, jak víme, je globálním nebezpečím, ohrožuje nás všechny. Může se vám stát, že takhle pojedete vlakem a kvůli útoku nějakého teroristy se srazíte s vlakem v protisměru, protože ten člověk bez jakékoliv špetky svědomí, odstraní zabezpečovací zařízení ze železnice.

Já si dovedu představit, až se k vám dostane informace, že něco takového spáchal ruský diplomat, že ruský diplomat odstranil zabezpečovací zařízení z české železnice a ohrozil tak životy desítek, možná stovek lidí, možnou srážkou vlaků, a až se dozvíte, že jej i u toho BIS natočila a zabránila BIS hrdinně tomu, aby ruský terorista na území České republiky způsobil železniční nehodu, tak pochválíte BIS nejenom, a budete požadovat, aby pan ředitel byl povýšen do generálského stavu, ale také zcela jednoznačně budete požadovat vyhoštění tohoto ruského teroristy. A bylo by to správné, a měly by následovat velké odvetné sankce vůči Rusku, v případě, že by to udělal.

Anebo třeba Čína nebo Severní Korea. V okamžiku, kdy bychom opravdu díky činnosti BIS měli natočeno, jak agent Čínské lidové republiky nebo Korejské lidově demokratické republiky, kam se pomaličku šíříme nebo řítíme díky Pirátům, nám tady prostě odstraňuje zabezpečovací železniční prvky, a snaží se tak zavraždit občany České republiky nebo lidi cestující ve vlacích, tak je to opravdu odporný akt státního terorismu, který by měl být potrestán, maximálně možným způsobem. A teď si představte, že se něco takového opravdu stalo.

Představte si, že diplomat skutečně přišel na nádraží, skutečně si zmapoval situaci na tom nádraží, skutečně odmontoval zabezpečovací zařízení, skutečně s tím zařízením nasedl do auta a odjel na svou ambasádu, a tajná služba jej u toho natočila. Takže má stoprocentní důkaz a má dokonce jméno toho diplomata. Ten diplomat se jmenuje Parker Wilson, a je to diplomat amerického zastupitelského úřadu v Moskvě. Byl natočen ruskou FSB, když poté, co zmapoval situaci, odmontoval zabezpečovací zařízení z nádraží nebo výhybky, naložil jej do svého automobilu, a odjel s ním na ambasádu, kde pracuje jako diplomat.

Já si myslím, že tento nechutný akt státního terorismu, by měl být potrestán, i z České republiky. Musíme být solidární s těmi, kteří se mohli obětí tohoto teroristického útoku amerického diplomata. Je to naší povinností vůči celému světu a globálnímu společenství, abychom nezavírali oči před akty státního terorismu. Je úplně jedno, jestli ten agent pochází ze země spřáteleného bloku nebo nepřátelského bloku. Jestli je to takzvaný spojenec, který opustil své spojence v Afghánistánu, který zrovna teď vydal muslimského Tálibánu i se svou výzbrojí na úrovni 21. století, která bude dřív nebo později vraždit v amerických, anebo evropských ulicích, protože bojovníci Tálibánu se díky ústupu, tajnému ústupu americké armády v noci bez vědomí afghánských spolubojovníků, bez jakéhokoliv problému, bez jakéhokoliv výstřelu, stáhli ze svých základen, na kterých nechali protiletadlové řízené střely, protitankové řízení střely, obrněné transportéry, tanky. Tohle všechno tam nechali a tyto zbraně budou dříve nebo později vraždit v amerických ulicích, anebo v ulicích Evropské unie.

A tyhle chyby bohužel naši tzv. spojenci dělají, i když se dopouštějí státního terorismu. Tyto informace jsou nezpochybnitelné, ruská FSB má pana Parkera Wilsona natočeného a já si myslím, že bychom se měli touto situací zabývat, pokud nejsme pokrytci a měli bychom vyhlásit sankce vůči Spojeným státům a vypovědět solidárně agenty, kteří se tváří jako diplomaté, z jejich ambasády. A proto navrhuji tento bod k diskusi jako první bod dnešního dne. Děkuji.

Mgr. Lubomír Volný Volný blok



