Vondra (ODS): Fotbal, Slavia a rasismus naruby

Spanilá jízda Slavie Evropskou ligou skončila. Arsenal byl lepší, vyhrál zaslouženě. Slávisti byli nejistí, pomalejší, chyběl jim zápal. Visela na nich deka. Jistě – je tu rozdíl v kvalitě. Tržní cena hráčů Arsenalu je 9x vyšší. Jen pravý křídelník Saka má stejnou hodnotu jako celý kádr Slavie i s náhradníky. Přesto mám dojem, že ta „deka“ nebyla dána rozdílem kvality, ale tíhou tlaku, který na hráčích zanechala kampaň proti domnělému rasismu v českém týmu.

K dění v Glasgow jsem se nevyjadřoval. Nebyl jsem tam, zápas jsem viděl v TV. Neférový a brutální způsob boje ze strany soupeře byl zjevný. Ale nechtěl jsem hned kritizovat UEFA. Říkal jsem si, že je na místě počkat na vyšetřování. Když jsem teď četl verdikt, nevěřil jsem. Ondřej Kúdela – bez důkazu – odsouzen na 10 zápasů. Pro něj, v jeho 34 letech, je to profesní likvidace. Letos, kdy má životní formu, si nezahraje ani mistrovství Evropy. Dalšího už se nedočká. Konec. Naopak borec, který prokopl Kolářovi lebku, dostal stopku na 4 zápasy, a Kamara, který Kúdelu do krve zmlátil, na 3. Je to chucpe. Ale jako by to nestačilo. Pár hodin před zápasem právník skotského týmu veřejně hrozí Kúdelovi kriminálem. Na jeho kamarádech to muselo zanechat stopy.

Co se stalo, už se nedá odestát. Ale příběh v sobě nese dvě lekce, jejichž efekt trvá. Za 1) nasvítil ohromnou míru předsudků, které dominují mediálnímu i společenskému diskurzu v západní Evropě vůči zemím na Východě. Neměří se všem stejně. Kdyby byl Kúdela Němec nebo Francouz, nikdy by takhle bez důkazu odsouzen nebyl. Znám dvojí metr i z Evropského parlamentu. Co neprojde Polákům nebo Maďarům, přejdou mlčky Italům nebo Francouzům. Jako by se nechumelilo.

A za 2) novodobé kampaně, které se ve jménu boje proti různým formám diskriminace šíří z anglosaských zemí, jsou čím dál víc hysterické. Už neplatí presumpce neviny. Odsouzen bez důkazů, protože stačí – uměle vytvořená a řízená – společenská objednávka. Z dobře míněného a důležitého boje proti rasismu se tak stává rasismus naruby.

My tady doma máme s podobnými kampaněmi neblahé zkušenosti z dob komunismu. Proto bychom neměli mlčet. V sázce není o nic míň než svoboda a spravedlnost. Správně se ozýváme, když dostávají na frak v Rusku nebo v Číně. Ale musíme taky hlídat, aby nedostávaly na frak doma. Budu se tomu v EP dál věnovat.

