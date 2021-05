Vondra (ODS): Naše zodpovědnost je podstatně širší než PR předsedy vlády

Back to the Future. Koalice SPOLU představila plány pro evropské předsednictví.

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví Unie ujme 1. července 2022. Zodpovědnost za jeho průběh je pro Českou republiku podstatně důležitější než PR dnešního premiéra. Koalice SPOLU předsednictví považuje za příležitost, jak pozitivně prezentovat ČR jako aktivního člena EU, který se podílí na řešení klíčových problémů v EU, podporuje společné cíle a dokáže věcně a konstruktivně vyjednávat kompromisy.

Předsednictví zorganizujeme řádně, zodpovědně a profesionálně v celé manažerské vertikále, odshora až dolů. Zaručíme, že každý člen vlády bude ovládat alespoň jeden cizí jazyk běžně užívaný v neformální komunikaci EU. Na přípravu i výkon předsednictví vyčleníme a vyškolíme dostatečný počet diplomatů, sektorových odborníků i mladých stážistů a jejich práci finančně zabezpečíme.

„Koalice SPOLU chce dosáhnout změny a dát Česko dohromady. Proto se musíme připravovat i na evropské předsednictví, které naší zemi čeká už ve druhé polovině roku 2022. Předsednictví nelze podcenit a nechceme ho brát jen jako něco, co se musí ‚tak nějak‘ udělat. České předsednictví bereme jako velkou příležitost. Naše koalice SPOLU má zkušené odborníky, kteří na tom už nyní aktivně pracují a jsem si jist, že budeme výborně připraveni. S konkrétními kroky se musí začít hned po nástupu do Strakovy akademie a my víme, jak to udělat,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

„Předsednictví je pro ČR velkou příležitostí, kterou musíme využít. Kromě stanovení realistických priorit a koordinace v rámci předsednické Troiky (Francie, ČR, Švédsko) je důležité i odpovídající personální zabezpečení předsednictví. Chceme také, aby odborníci pro zabezpečení předsednictví zůstali i nadále ve službách státu, abychom dokázali využít jejich zkušeností a odbornosti,“ dodává místopředseda KDU-ČSL, poslanec Ondřej Benešík.

„Na základě lisabonských pravidel hry bude v roce 2022 předsedou Evropské rady nikoliv předsednická země, ale předseda ER. Máme pocit, že to je důvodem, proč Andrej Babiš nebere přípravy tak vážně. Nebude totiž tolik vidět, a proto mu chybí motivace. S čím přicházíme my? Naše zodpovědnost je podstatně širší než PR předsedy vlády. Je ve hře osud a dobré jméno naší země,“ uvedl místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra. „Požadavek koalice SPOLU je, aby všichni ministři příští vlády ovládali alespoň jeden světový jazyk. Je nepřípustné, aby za ČR v době předsednictví vyjednával někdo, kdo potřebuje tlumočníka. Další důležitou věcí je fakt, že se vláda přiznala, že chce hrát roli zástupců koheze. Je logické, abychom hájili zájmy a nůžky se nerozevřely ještě více. Nelze však redukovat roli českého předsednictví jen na roli někoho, kdo bude pouze škemrat o peníze. Chceme to uchopit jako příležitost k modernizaci země a jejímu postavení v Evropě,“ dodal Vondra.

„Předsednictví neznamená pro Českou republiku pouhou show pro diváky. Musíme k němu přistupovat s pokorou a zkušenostmi, jelikož už víme, co to znamená ‚řídit Evropu‘. Historicky druhé české předsednictví je zapotřebí v první řadě poctivě odpracovat. K tomu budeme potřebovat sestavit tým zkušených profesionálů, kteří se o důstojný průběh předsednictví postarají se zápalem a nasazením. To bude základní stavební kámen toho, že chceme Evropské unii ‚vrátit budoucnost‘. Když po druhé světové válce vznikali předchůdci EU, například Evropské společenství pro atomovou energii, byla jejich vize jasná: směřovat k lepší budoucnosti. K tomuto leitmotivu se musíme během českého předsednictví vrátit,“ říká starosta Prahy 6 a člen předsednictva TOP 09 Ondřej Kolář.

Prioritami koalice SPOLU pro předsednictví EU jsou:

Obnovená, svobodná a chytrá (smart) EU

Udržitelná, vnitřně soudržná a globálně konkurenceschopná EU

Odolná EU, podporující svobodu a demokracii ve světě

