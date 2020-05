Vondra (ODS): Tak takhle to tu chodí

reklama

Horník v zajetí genderové ideologie. Měli jsme v EP na dálku (přes video) první kolo jednání o tzv. Just Transition Fund. Tedy v překladu Fond pro spravedlivou transformaci. Bude-li schválen, použije se na finanční kompenzace zejména pro regiony v EU, kde se kvůli omezování emisí CO2 budou zavírat uhelné doly. Nejvíc tím budou postiženy Polsko, Německo, Rumunska a my. Nic proti omezování uhelných elektráren, ale bude to něco stát. K dispozici proto bude pro celou EU nejmíň 7,5 miliard eur. Možná i víc, to závisí na jednání. Peníze půjdou na rekvalifikace a další ekonomicko-sociální opatření. Horníci totiž přijdou o práci.

Za náš výbor ENVI jsem zpravodajem, takže moderuji jednání. Všechno běželo celkem normálně. Každá politická frakce se snaží prosazovat své zájmy. Často spolu nesouhlasíme, ale argumenty konkurentů mají aspoň nějakou logiku. Ale pak najednou to přišlo... Vyjednavač za Evropské zelené, Švéd, v jehož vlasti uhlí netěží, žádá, aby v zákoně o zřízení Fondu, byl požadavek na gender mainstreaming, rovnost mužů a žen...

Ptám se: Myslíte to vážně?

On: Samozřejmě.

Já: Jak to pomůže horníkům?

On se zarazí, váhá a pak řekne: Mají snad manželky, ne?

Já: Jako že horník by zůstal doma a manželka se šla rekvalifikovat?

On: Proč ne.

Já: A budete připraven to přijet horníkům do Polska nebo Ostravy osobně vysvětlit?

Už neodpověděl... Polský úředník, který to poslouchal v náslechu, mi píše sms: "Jo jo, hned by mu jednu ruku vytetoval na tvář..."

Tak takhle to tu chodí...

RNDr. Alexandr Vondra ODS



