Vondráček (ANO): Koalice nás nemůže převálcovat silou, je potřeba 120 hlasů

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nestává se každý den, abychom tu projednávali změnu Ústavy České republiky. Nechci zacházet do jednotlivých právních argumentů. Od toho je ta debata ve druhém a poté třeba i ve třetím čtení, ale přece jenom cítím potřebu k tomu říct několik slov.

Je pravda, že podobný tisk jsme tu měli vlastně v sedmém i v osmém volebním období. Já si dokonce myslím, že někde najdete můj podpis pod těmito návrhy. Dvakrát to byl poslanecký návrh, nyní je to návrh vládní. Jenže z mého soukromého pohledu se za těch deset let změnil svět a změnila se naprosto celková situace ve světě. A to zmocnění, o kterém se budeme bavit a diskutovat pro exekutivu, pro vládu na 60 dnů, je poměrně obecné a široké. A my si musíme uvědomit, že ohrožení života a zdraví a majetku už je v současné době ve světě trvalé. A důsledky mohou být obrovské. A my tu vyvažujeme dva zájmy - ten zájem na nějakém pružném a efektivním fungování, který jsem podporoval, a pak je tady zájem určité demokratické parlamentní kontroly v naší parlamentní demokracii. Proto ten postoj hnutí ANO si myslím, že bude více rezervovaný, než možná předkladatelé předpokládali. A chceme se bavit právě o šířce toho zmocnění, co všechno nám to může přinést.

A neodpustím si drobnou poznámku. Ta naše určitá skepse taky pramení z toho, co tady ta dosavadní vládní koalice za poslední rok předvedla. My jsme si tady zažili opakované bezprecedentní zneužívání stavu legislativní nouze. My jsme tady zažili, když vlastně vláda vypnula parlament, když odešli všichni ministři ze sálu. A člověk si tady v těchto souvislostech uvědomí, jak strašně důležitá je parlamentní kontrola a kontrola parlamentní menšinou. A tohle je jedna z mála oblastí, kde skutečně parlamentní menšina má tu možnost výrazně ovlivnit legislativní proces, protože je potřeba těch 120 hlasů, že nás nemůže koalice převálcovat silou.

Tak já bych tady řekl na úvod, že se těším na tu debatu, těším se na ten ústavněprávní rozměr debaty. A prosím, vezměte všichni v potaz, že svět se změnil, situace se změnila a široké zmocnění vlády je pro nás možná větší problém, než by byl před několika lety. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

Děkuji. Paní ministryně, nebuďte smutná. To se prostě stává v parlamentu, že tu diskutujeme. Já to tedy řeknu možná trochu víc naplacato. Víte, určitým motivem naší zdrženlivosti je i vaše působení na rezortu Ministerstva obrany. A my si mnohem více teď uvědomujeme důležitost té zásady "dvakrát měř a jednou řež". Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

