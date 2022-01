Vondráček (ANO): Lobbing už je velkým evergreenem této sněmovny

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já tady držím v roce tisk č. 1, je to tisk, který byl jako první nahrán do systému Poslanecké sněmovny. Je to návrh zákona o lobbingu. A s ním souvisí návrh č. 2, což je zákon provádějící, zákon související. Samozřejmě vzhledem k tomu, že už se jedná o 6. schůzi a máme konec ledna, tak si myslím, že by si tento návrh zasloužil svoje projednání.

Bylo nám nabídnuto opoziční okénko od 18 hodin dnes. K tomu mám jenom krátkou připomínku. Jednací řád hovoří jasně o tom v § 53, že jednací den je od 9 do 21 hodin. V pondělí není jednací den, ve čtvrtek je podle § 112 a 111 dopoledne vyhrazeno písemným interpelacím, odpoledne ústním interpelacím. Takže ten jediný nejproduktivnější den, který máme, je středa, kdy zasedáme od rána do večera. A ten tato současná koalice zkrátila za účelem zasedání vlády. Z mého pohledu je to omezení parlamentní diskuse z toho pohledu, že Poslanecká sněmovna je tou hlavní arénou k vystupování opozičních politiků. My nemáme ty tiskovky, jako mají ministři, jako má vládní koalice. My se vyjadřujeme zde na tento mikrofon a v podstatě je nám to právo omezováno. Ta nabídka, které využiji, od 18 hodin do 21 hodin, tady existuje, ale z mého pohledu není dostatečně korektní a nepředstavuje respekt ke svým politickým protivníkům v Poslanecké sněmovně.

Já proto vzhledem k tomu navrhuji tyto body, tisk 1 a 2, zařadit dnes jako první body bezprostředně po schválení změn programu. Nebude-li tomuto návrhu vyhověno, tak v alternativě navrhuji, aby v rámci opozičního okénka od 18 hodin dnešního dne byly tyto body, tisk 1 a tisk 2, zařazeny jako bod 1 a jako bod 2.

Lobbing samotný už je velkým evergreenem této Poslanecké sněmovny. Věnovali jsme se mu téměř celé předchozí volební období. Tisk dospěl až do třetího čtení a díky obstrukčnímu vystupování tehdejší opozice nebyl úspěšný, nebyl přijat ve třetím čtení. Považuji za téměř skandální a nepřijatelné, že lobbing se neobjevil ani na jednom místě programového prohlášení vlády. Přitom mezinárodní organizace typu OECD, která projednávala lobbing a doporučovala ho do národních legislativ - teď to říkám z hlavy, ale myslím, že už v roce 2013, jestliže je to dlouhodobě na seznamu požadavků skupiny států GRECO, jestliže je to v podstatě součástí našich mezinárodních závazků, tak je velkou ostudou, že právní úpravu v této oblasti doposud nemáme.

Kdybych měl stručně lobbování definovat, tak lobbování neboli prosazování zájmů představuje legitimní součást demokratického procesu ve vyspělých zemích. Je zde vnímáno jako pozitivní a legitimní aktivita. Cílem navrhované regulace je stanovení pravidel pro lobbování a jeho vymezení coby standardní aktivity v rámci legislativního a rozhodovacího procesu na centrální úrovni. Jedná se o legislativní lobbing. Základními kritérii pro podobu řešení regulace lobbování jsou zvýšení transparentnosti lobbistické činnosti ve vazbě na přiměřenost zvoleného řešení jak z hlediska legislativního, tak celkové nákladovosti. A dále posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu a veřejné kontroly v této oblasti. Díky těmto opatřením by mělo dojít především k omezení nežádoucích jevů s lobbováním často spojených, jako je korupce, střet zájmů nebo klientelismus. Pro úplnost dodávám, že tento návrh, který jsem předložil, je výsledkem odborných debat, politických debat na půdě Poslanecké sněmovny a je přesným výsledkem kompromisního komplexního pozměňovacího návrhu tak, jak ho přijal ústavně-právní výbor v předchozím volebním období.

Neexistence podmínek zaručujících transparentnost lobbingu v České republice a z toho vyplývající nemožnost kontroly veřejnosti na jedné straně snižuje legitimitu role lobbistů a na straně druhé umožňuje ohrožení veřejného zájmu, snížení legitimity veřejných rozhodnutí a upřednostnění zájmů osobních, skrytých či parciálních. K tomu, abychom přijali příslušnou právní úpravu, nás dlouhodobě...

...vyzývají i nestátní neziskové organizace. Děkuji za to, že jste mi věnovali pozornost a vyhovíte tomuto návrhu.

Já trvám na tom, aby byl hlasován jako první. V případě, že bude první přijat návrh pana předsedy Fialy, pak tedy navrhuji, aby se přece jenom hlasovalo o tom mém jako o prvním.

