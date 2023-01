Vondráček (ANO): Právě díky anonymním oznámením dochází k prošetření některých kauz

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající,

díky tomuto tisku jsem si dnes už i trochu zaběhal. Děkuji za vstřícnost. Na druhou stranu jsem říkal, že tedy nebudu extendovat své vystoupení. Myslím si, že u tohoto tisku se stane to, že bude vládní koalice s opozicí konstruktivně spolupracovat, protože toto téma a tento zákon předkládala už předchozí vláda v minulém volebním období. Tehdy sem pravidelně docházela paní ministryně Marie Benešová a vždycky čekala až na tento bod přijde řada. Neměla takové štěstí jako dnes já, že se to zařadilo tak rychle a dotáhli jsme to do druhého čtení.

A v podstatě stejný materiál se nám objevuje znovu a asi myslím, že i vím, kterou cestou se dá další diskuse. A jsou to právě ty změny, které se tam udály v tom tisku oproti původnímu návrhu z osmého volebního období. A to je otázka zachování anonymity oznamovatelů a otázka okruhu ochrany, kdy v tomto návrhu byly překvapivě vyjmuty přestupky. A přitom posouzení, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin, je často věcí poměrně odbornou a složitým posouzením, na které třeba orgány činné v trestním řízení mají specialisty, kteří se tomu věnují celý život a mají na to patřičné vzdělání.

My samozřejmě co sledujeme ty jednotlivé kauzy, tak víme, že vlastně ta anonymita je to nejzákladnější, to zachování anonymity je to nejdůležitější co v této oblasti můžeme udělat. A je to právě díky anonymním oznámením, že dochází nakonec k prošetření některých kauz a dojde až třeba k policejnímu vyšetřování. Koneckonců jako příklad můžeme uvést zrovna tu kauzu Dozimetr, kde vlastně došlo k nějakým anonymním oznámením. A jestliže by nebylo postaveno najisto, že ti oznamovatelé mají takovouto ochranu, tak potom se z celého zákona stává bezzubý nástroj a je otázka, jestli to nebude jenom přijetí zákona, který je v programovém prohlášení vlády. Připomínám. Který je brán jako priorita v rámci programového prohlášení vlády. Ale aby to nebyl jenom zákon pro zákon, ale aby skutečně byl v praxi použitelný a účinný.

Já mohu říct za hnutí ANO, že už máme připravené pozměňovací návrhy, které vrátí ten tisk do původní podoby tak, jak byl navrhován před dvěma lety, když to řeknu tak zhruba. A já doufám, že tisk u nás v ústavně-právním výboru bude podroben kvalitní diskusi a že za a) se nám podaří předkladatele přesvědčit, že ta původní verze byla lepší, případně za b) se nám dostane vysvětlení, proč vlastně byl ten tisk upraven takovým způsobem, jakým upraven byl. Proto si myslím, že v tom zbytku bych odkázal na debatu ve druhém čtení v ústavně-právním výboru. A podporuji a připojuji se k tomu návrhu, který tady zazněl od pana ministra, a to je sloučení rozpravy u těchto dvou tisků, protože k sobě bezprostředně souhlasí, a právě od toho máme v jednacím řádu příslušné ustanovení. To zatím pro začátek z pozice zpravodaje.

Děkuji.

