Vondráček (ANO): Tahle koalice začala ovíněna, opojena tím výsledkem, tou číslovkou 108

Děkuji za slovo. Já bych chtěl v souladu s jednacím řádem v rámci své faktické poznámky reagovat na předřečníky. Zejména bych chtěl zdůraznit, že naprosto nesouhlasím s tím, co tady říkal pan poslanec Michálek. Tahle koalice začala ovíněna, opojena tím výsledkem, tou číslovkou 108. Tady opakovaně docházelo k obcházení jednacího řádu, vy jste vypínali Sněmovnu. Nemůžete říkat, že my jsme způsobili delší projednávací čas. Prostě není tomu tak. Nikdo vás nikdy nenutil porušovat jednací řád a hlasovat třeba po 19. hodině, že se prodlužuje jednací doba, to bylo novum, které jste zavedli vy. Zneužívání stavu legislativní nouze, to se tady také předtím nedělo. To, že odešli všichni ministři a tím vypnuli Parlament, to se tady také nikdy v minulosti nestalo. A tak bych mohl pokračovat. Noční jednání nebyla. Nebyla. Zkrátka, když se to obstrukčně prodloužilo, tak se šlo domů a pokračovalo se druhý den. To je vaše metoda práce. Tak to, prosím, nesvalujte na nás. (V sále zesiluje hluk.)

Začali jsme špatně. Měl jsem pocit, že v polovině volebního období se ta situace mírně zlepšila a že ty strany spolu začínají komunikovat a vy teď přijdete s něčím takovým.

Na doplnění toho, co říkala paní poslankyně Peštová, když vy jste svolávali mimořádné schůze v předchozím volebním období, tak si uvědomte, že jste disponovali 16 přednostními právy, jestli si to dobře pamatuju. Takže i když nebyl schválen program, tak v podstatě ta opozice měla luxusní prostor vyjádřit své myšlenky a své postoje. Naproti tomu my většinou máme tři, někdy máme čtyři jako největší poslanecký klub. A z toho se to všechno odvíjí. To, že jste vlastně vymazali nejdelší a nejproduktivnější (Předsedající: Čas, pane poslanče!) den, středu, tak to taky jde za vámi.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



