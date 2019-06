Vondrák (ANO): Sport je nedostatečně podporován ze soukromých prostředků

Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Zareaguji rád na pana profesora Válka, protože my jsme právě ty grantové a technologické agentury České republiky vymezili z veřejných rozpočtů právě pro účely podpory vědy. Myslím si, že stejným účelem je vlastně i vytvoření agentury pro sport. Jestli je to málo, nebo hodně, si myslím je diskutabilní. Nicméně musím říct jednu věc, kterou znám ze světa. Jak věda, tak sport, tak kultura je v této zemi zcela nedostatečně podporována ze soukromých prostředků. Ale jak to změníme, to skutečně nevím. Je to skutečně o tom, aby si to uvědomili ti, kteří ty prostředky mají, aby je nevyváděli, aby je nechávali tady v rámci společenské odpovědnosti. A já si myslím, že jestli kultura nemá svoji agenturu, tak stojíme před otázkou, proč ji nikdo za těch třicet let taky nevytvořil. Udělejme to takto a definujme samostatné rozpočty pro tyto oblasti a hlavně najděme cestu, jak do nich dát prostředky, které nejsou veřejné, ale jsou soukromé. V našem případě to skutečně selhává.

Děkuji.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



