Vozobule (TOP 09): Vedení města Plzeň ohrožuje chod útulku

Velice složitý a v zásadě hloupý příběh připravili Plzeňanům jejich radní. Příběh, který přináší městu a zejména jeho vedení nefalšovanou ostudu. Dokresluje tak mimořádně slabé hodnocení éry primátora Zrzaveckého. Tedy koalice, která je pravděpodobně tou vůbec nejslabší v novodobé historii města Plzně. Právě titulární postava primátora hraje ve vývoji přidělování správy útulku pro ztracená a opuštěná zvířata klíčovou roli.

Spolku na ochranu zvířat, který byl donedávna provozovatelem tohoto zařízení, totiž měla na konci roku 2017 vypršet smlouva. Vedení města tak přišlo s vypsáním veřejné zakázky. Do soutěže se přihlásili tři uchazeči – Spolek na ochranu zvířat, Naděje pro kočky a Mikroregion Radnicko. Dosavadní provozovatel udělal ve své nabídce zásadní chybu a musel být vyřazen. Zadavateli tak komise doporučila jako vítěze spolek Naděje pro kočky, náhradníkem měl být uvedený mikroregion. Místo toho, aby byly vyhlášeny výsledky a podepsaná smlouva s vítězným uchazečem, došlo k zcela nepochopitelnému obratu. Rada města na návrh primátora proces pozastavila. Den před svým jednáním dostala totiž dopis od velitele městské policie, který se nabídl, že strážníci budou provozovat útulek sami. Doplnil to nepříliš důvěryhodným odhadem nákladů. To však nemohlo být zákonným důvodem pro zrušení veřejné zakázky. Přesto rada v srpnu 2017 veřejnou zakázku zrušila a správu útulku přidělila městské policii.

Celkem pochopitelně se uchazeči nejprve námitkami a posléze i podáním na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bránili před touto zvůlí. Marně však oni namítali, marně se jsme z opozičních lavic upozorňovali na nezákonnost rozhodnutí, primátor se omezil pouze na konstatování, že důvod měli a že je to politické rozhodnutí. Vypadá to ale, že ÚOHS má jiné mínění, které je v souladu s odpůrci postupu primátora a rady. Na konci listopadu bylo zahájeno správní řízení, které s skončilo zrušením předmětného usnesení. Město tak bude muset pokračovat s veřejnou zakázkou a zaplatit poplatek 30 tisíc korun.

Že se tak nejspíš stane, si nejspíš primátor sám uvědomil, když v pondělí 8. ledna předložil radě města usnesení, které ruší zrušení soutěže. Vrátili bychom se tak do stavu z června loňského roku. Během toho samého dne však právníci zjistili, že toto rozhodnutí je opět nezákonné a rada byla nucena ho následně zrušit. Absurdní kocourkovský příběh ze současné Plzně byl tedy dokonán. Tedy alespoň v této fázi. Mezitím provozuje útulek městská policie, avšak není jasné, zda natrvalo. Každopádně by se vedení města mělo již stranit veškerých dalších takových rozhodnutí, které by přinesly jen další právní nejistotu a ostudu. Všichni zúčastnění si dobré a nezpochybnitelné rozhodnutí bez pochyby zaslouží. Je nanejvýš potřeba, aby bylo o zvířata v útulku dobře postaráno!

A proč je důležité se v takové situaci ozvat? Představte si situaci, kdy se chcete ucházet o nějakou činnost či zakázku. Vložíte do toho velké množství času a peněz a z ničeho nic a prakticky bez udání důvodu vaše snažení někdo utne. A ať má kdokoli jakýkoli názor na kteréhokoli z účastníků soutěže, nebo městskou policii, není přece možné, aby politické vedení města měnilo pravidla uprostřed soutěže. To přece není fér! Tak se vedení města přece chovat nemůže!

