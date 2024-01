Vrecionová (ODS): Je skvělé, že vláda navýšila kvóty pro zahraniční pracovníky o 20 tisíc

Europoslanci Veronika Vrecionová a Alexandr Vondra během pondělního výjezdu do Karlovarského kraje debatovali se zástupci firem zejména o stavu pracovního trhu a možném vstupu Česka do eurozóny.

Europoslanci ale otázku neoznačili za aktuální téma současné vlády. A to především z důvodu aktuálních priorit konsolidace veřejných financí, která má nejdříve případnému přijetí předcházet.

„Během debat s podnikateli v Karlovarském kraji jsme se nejčastěji setkávali s problémy na zabetonovaném pracovním trhu, s některými negativními dopady evropských regulací a také s otázkou přijetí eura. Shoda byla v tom, že to není téma pro evropské volby, protože Evropský parlament v této věci nehraje důležitou roli. Není to téma ani pro stávající českou vládu, neboť Česko zatím neplní kritéria pro přijetí společné měny. Klíčové je dát do pořádku veřejné finance. Do eurozóny může mít smysl vstoupit ve chvíli, kdy země dosáhne určitého stupně bohatství a konvergence s těmi nejlepšími v unii. Tam Česko zatím není,” říká europoslanec Alexandr Vondra.

„Trh práce v České republice není pružný. Je potřeba zjednodušit a zefektivnit jeho pravidla. Musíme ještě více podpořit možnost zaměstnávání zahraničích expertů. Je skvělé, že vláda navýšila kvóty pro zahraniční pracovníky o 20 tisíc, celkem na 70 tisíc ročně. Potřebujeme ale, aby byl celý proces rychlejší a firmy tak mohly lépe reagovat na poptávku po svých výrobcích,” dodává předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová.

