Vrecionová (ODS): Pod záminkou "omezování vlivu extrémních stran" odebírá koalice některým stranám pozice

Mám za sebou první jednání zemědělského výboru, ve kterém jsem členem. Jako náhradník budu ve výboru pro regionální rozvoj, což se bude tématicky asi dost prolínat.

Dneska všechny výbory volily své předsednictvo. 30 minut časový slot, který výbor to nestihl, musel přerušit a uvolnit místnost dalšímu výboru.

Kdo doteď prosazoval "snižování demokratického deficitu" EU posílením role Evropského parlamentu, měl by si průběh jednání dnešních výborů pustit. Pod záminkou "boje za právní stát" a "omezování vlivu extrémních stran" odebírá koalice lidovců (TOP09 a KDU), socialistů, liberálů (ANO) a zelených (Piráti) některým stranám pozice, které by jim dle poměrného systému měly případnou. A to například vládnoucím stranám v Polsku, Maďarsku, Itálii, nebo opozičním ve Francii. Pravým důvodem je ale snaha tato křesla získat pro sebe.

