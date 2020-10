Výborný (KDU-ČSL): Dluhy chráněným účtem za ty dlužníky nevyřešíme, ale zabráníme tomu, aby se propadali

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové, možná tady překvapím, i když myslím si, že u tématu chráněného účtu tomu tak nebude. Já tady musím poděkovat předkladatelům, jak Kateřině Valachové, tak Patrikovi Nacherovi, že se podařilo toto tak závažné téma dostat skutečně už sem na půdu Poslanecké sněmovny, ač chráněný účet samozřejmě se tady neřeší poprvé. Už v předchozích volebních obdobích to na stole bylo, ale bohužel chybou bylo, že se to nikdy nepodařilo dotáhnout do konce. Možná, že je to jeden z pozitivních efektů pandemie covid-19, která nás skutečně nutí a oprávněně nutí hledat mechanismy, instituty, které by ochránily osoby, které i pod tíhou dopadů pandemie covid-19, ztráty příjmů atd., byly do budoucna - protože tady skutečně řešíme tu budoucnost - tak byly ochráněny.

Ten institut chráněného účtu tady byl detailně popsán, ať už samotnou předkladatelkou nebo teď spolupředkladatelem Patrikem Nacherem, čili já nebudu opakovat to, co tady zaznělo. Skutečně je to zásadní věc pro to, nejenom abychom ochránili ty samotné osoby, které se dostávají do dluhových pastí, aby pokud možno se ta spirála zastavila, protože o tom to je. Ty dluhy chráněným účtem za ty dlužníky nevyřešíme, ale my zabráníme tomu, aby se propadali. Je to vlastně trampolína, která je šancí, je to druhá šance udržet se v tom systému. Ale co je zásadní a klíčové a taky tady o tom už bylo hovořeno, my tím chceme pomoci, aby tito lidé zůstali ve standardních ekonomických vztazích. Co se stává dneska? Většina dlužníků prostě z logiky věci se zbaví všeho, zbaví se účtů a odchází do šedé ekonomiky. A to nikdo nechce. Kdyby tady seděl pan vicepremiér Havlíček nebo paní vicepremiérka Schillerová, tak budou první, kteří za to budou orodovat. Ano, tyto osoby nutně potřebujeme mít v tom systému a ne v šedé ekonomice, protože z toho samozřejmě jsou generovány příjmy veřejných rozpočtů. A právě ten institut chráněného účtu tomu pomůže a zároveň tím budou garantovány i ty základní finanční prostředky pro ty nejzákladnější životní potřeby a podmínky těch dlužníků, jejich rodin, jejich dětí. Myslím, že toto jsou ty obrovské benefity, které ten návrh přináší.

My jsme ho už opakovaně diskutovali i na půdě podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Skutečně vlastně je i součástí těch pozměňovacích návrhů k exekučnímu řádu, k tomu velkému robustními sněmovnímu tisku 545, ale protože čas běží, a já jenom připomenu, že na jaře jsme tady někdy o půl druhé v noci schválili v rámci toho velkého zákona Lex covid justice mimo jiné i to opatření, které teď, ale upozorňuji, že pouze do 31. 12. tohoto roku navýšilo tu jednorázovou částku na čtyřnásobek životního minima, která zůstává těm osobám, které se dostanou do problémů se splácením, do té dluhové pasti. Ale je to pouze do konce tohoto roku. Chráněným účtem se tam dostáváme na trojnásobek, je to nějaký kompromis. Čili ano, za poslanecký klub KDU-ČSL mohu jednoznačně sdělit, že návrh chráněného účtu podporujeme a věříme, že se podaří tímto způsobem nastavit jeden z parametrů, nebo řekněme jeden z nástrojů, jeden z instrumentů, jak do budoucna předcházet dalšímu prohlubování dluhových pastí. Umožníme tím, to zdůrazňuji, umožníme tím také těm dlužníkům, aby mohli splácet své dluhy a zároveň budeme generovat to, že ti lidé zůstanou v té standardní ekonomice a nebudou někde mimo, v ekonomice šedé.

Přesto bych si tady dovolil upozornit na některé drobnosti. Byl tady ten návrh chválen, že má i souhlasné stanovisko vlády. Já jsem o tom textu diskutoval se zástupci České bankovní asociace. Diskutoval jsem se zástupci třeba i neziskového sektoru organizace Člověk v tísni a další. Jsou tam drobné věci, které je nutné, které je nutné skutečně opravit. A to podotýkám i ve prospěch těch, kteří si budou ten chráněný účet zřizovat. Když uvedu jeden příklad, tak ten návrh dnes počítá s tím, že ten chráněný účet bude zřízen do pěti dnů. My jsme přesvědčeni o tom a nakonec se na tom shodují i zástupci bankovního sektoru, že není důvodu, proč tam nechávat tu pětidenní pauzu - protože to právě může být ta doba, kdy rychlí exekutoři tu částku prostě postihnou. A pokud tomu máme zabránit, tak není důvodu, proč by chráněný účet neměl být zřízen na počkání.

Samozřejmě to předpokládá ještě další krok, protože ten bankovní úředník v případě zřizování chráněného účtu si musí někde ověřit, že tam nedochází k duplicitě, to znamená, že dotyčný člověk tam nepřistupuje s podvodným cílem si zřídit druhý chráněný účet. Ale to samozřejmě řeší to, když budou chráněné účty někde evidovány. Ideálně samozřejmě abychom drželi nějaký logický balík, tak v Centrální evidenci exekucí. Čili bude-li seznam chráněných účtů veden v Centrální evidenci exekucí, potom si ten bankovní úředník velmi rychle a velmi jednoduše ověří, že ten dotyčný člověk si nejde zřídit druhý chráněný účet. Takže to je jedna z věcí, která by určitě stála ještě za opravu nebo za úpravu. Stejně tak jsou tam některé další věci proto, aby ten systém byl funkční. To zdůrazňuji. Proto, aby ten systém byl funkční, aby ho dokázali administrovat i banky, protože tam ta spolupráce je nutná. I předkladatelé, autoři tu věc komunikovali s Českou národní bankou, s Českou bankovní asociací, tak my musíme skutečně dotáhnout legislativně ten výsledek takový, aby mohl skutečně začít fungovat.

Čili pokud bude ten návrh zákona dnes schválen v režimu § 90, tak já avizuji, že jednám už se zástupci našeho senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých, a ten návrh bychom v Senátu opravili i po konzultacích s navrhovateli tak, abychom to vrátili sem do Sněmovny a mohli o tom tady hlasovat. Pokud by tomu bylo jinak, tak jsem samozřejmě připraven to řešit i tady na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

