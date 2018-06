Výborný (KDU-ČSL): Je důležité poskytnout rodině a manželství výjimečnou ochranu

Poslanci KDU-ČSL navrhují, aby se do českého ústavního pořádku dostala ochrana manželství jako svazku muže a ženy. Podle poslance Marka Výborného /KDU-ČSL/ jsou důvody následující: získání respektu vůči manželství a ochrana rodiny. „Pokud se stát hlásí k ochraně rodiny, musí se hlásit i k ochraně manželství, které představuje právní i morální závazek věrnosti, trvalosti a vzájemné podpory,“ okomentoval Výborný.

Návrh KDU-ČSL podpořili i zástupci dalších parlamentních stran – podpisy mají lidovci od ODS, ČSSD, TOP 09, STAN i hnutí ANO. Změna se týká Listiny základních práv a svobod, která nyní ve svém článku 32 zakotvuje ochranu rodičovství a rodin. KDU-ČSL chce text doplnit právě o ochranu „manželství jako svazku muže a ženy“. Jen takové manželství může podle předkladatelů plnit hlavní funkce rodiny. „Zejména pak přivést na svět další generaci a vychovat je v nenahraditelné, vzájemně nezastupitelné mateřské a otcovské lásce i vzoru. Je důležité poskytnout rodině a manželství prvořadou a výjimečnou ochranu,“doplnil Marek Výborný.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



„Manželství je svazek muže a ženy. Jakékoliv jiné svazky, a tím je nijak nezpochybňuji, bychom neměli nazývat manželstvím,“ sdělil k návrhu předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Chceme jít pozitivní cestou a otevřít z našeho pohledu oprávněnou diskusi o tom, co pro nás manželství znamená. Pro mě je to hodnota, která si zaslouží respekt i uznání. Na druhou stranu, není to jen o změně Listiny. Je to i na nás, abychom o manželství pečovali, jak můžeme,“ doplnil.

Poslanec Marek Výborný dodal, že lidovci se nebrání například debatě o narovnání ekonomických vztahů lidí žijících v registrovaném partnerství, pokud tyto vztahy nejsou dostatečně upraveny platnými zákony. „V návrhu se nám skutečně jedná o vymezení samotného pojmu,“upřesnil. Dodal, že inspirací pro KDU-ČSL byly legislativní rámce ostatních evropských zemí. Česká republika je například jediná ze zemí Visegrádské čtyřky, kde obdobná úprava neexistuje.