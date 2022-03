Výborný (KDU-ČSL): Je možné vytvářet i takzvané adaptační skupiny

reklama

Vážená vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové,

budu velmi stručný. Já bych chtěl tady na prvním místě poděkovat panu ministrovi, ale celému týmu Ministerstva školství, a nakonec i kolegům ze školského výboru včetně kolegů z opozice, protože takto nějak si představuji skutečně konsenzuální přípravu klíčových zákonů, v tomto případě tedy lex Ukrajina školství.

K tomu, co tady zaznělo. Nebudu znovu opakovat, co zde už říkal pan ministr nebo pan kolega Berki. Nicméně je potřeba také vědět, že některé věci není třeba upravovat ani v této mimořádné době zákonem. Je potřeba vědět, že časté dotazy na to, proč lex Ukrajina školství neřeší dostatečně, například předškolní vzdělávání, tak jednak jsme tam zapracovali prostřednictvím pozměňovacího návrhu to, že je daná výjimku u rámcových vzdělávacích programů i u předškolního vzdělávání. Čili i ředitelé mateřských a ředitelky mateřských škol budou v tomto smyslu kryti. Netýká se to jenom tedy dalších stupňů regionálního školství. Ale co je důležité vědět - a zase, to klíčové, co nás vedlo k těm jednotlivým bodům pozměňovacího návrhu, je reflexe toho, co v tuto chvíli řeší zřizovatelé, ředitelé škol, krajská krizová centra, protože tam se teď potýkají s těmi problémy. A zcela upřímně si řekněme, prostě kapacitu mateřských škol v České republice nenafoukneme.

Už nyní, nejenom v Praze a v prstenci kolem Prahy, ale často i v těch venkovských regionech. Někde možná ještě nějaké jedno, dvě místa jsou, ale vše ostatní budeme nuceni řešit přes dětské skupiny, a to neupravuje tento zákon, ale ten předchozí, který zde předkládal pan vicepremiér Jurečka. Čili částečně to předškolní vzdělávání řešíme právě prostřednictvím i té možnosti zřizovat mimořádně i po 31. lednu dětské skupiny, je to zcela... a včetně financování, to zdůrazňuji. Je to zcela potom v kompetenci těch jednotlivých zřizovatelů. To klíčové v tom zákoně, který tady teď projednáváme, a hlavně tedy pokud jde o ten pozměňovací návrh, který vznikl v rámci školského výboru, respektive tedy na Ministerstvu školství po té debatě a diskusi, tak je právě ta možnost přijímat nad kapacitu samotnou, a to jak jednotlivé třídy, tak i školy jako celku.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale potom si také připomeňme, že je možné vytvářet takzvané adaptační skupiny, které nejsou nikde v zákoně ukotveny, nemusí být ukotveny. A to je ta praxe, která už je dnes některými městy, například pokud vím, tak v Pardubicích na to statutární město Pardubice už takto přistoupilo k tomu, a pro ty ukrajinské děti vytváří ty takzvané adaptační skupiny.

Je možné tam využít pracovně i ty maminky, které s těmi dětmi přišly, jsou zde výjimky z té kvalifikace v případě školního asistenta, to není pedagogický pracovník. Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, školní asistent není pedagogický pracovník, čili lze tam bez problému využít i ty maminky, které si samozřejmě s sebou nenesou žádný diplom nebo nějaké prokázání kvalifikace, čili vycházíme maximálně vstříc terénu, maximálně vstříc tomu, aby děti v průběhu nějakého času, v horizontu příštích dnů nebo týdnů mohly nastoupit ať už do homogenních ukrajinských skupin nebo, pokud bude někde místo, tak i do těch českých tříd a školních skupin, případně dětských skupin.

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 9% Nezvládne 83% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 49095 lidí

Toto považuji za velmi důležité, a to oboustranně. Není nic horšího, než když to ukrajinské dítě, které ještě předevčírem bylo v Charkově a zažilo na vlastní kůži válku, bude zavřené někde na ubytovně a týden bude surfovat na mobilním telefonu a zjišťovat, co se děje doma. My ho potřebujeme skutečně z tohoto prostředí, z této v uvozovkách "virtuální" reality vytrhnout. A školství a vzdělávání je právě ten prostor, kde se to může úspěšně činit. Je to skutečně velmi důležité, a proto děkuji za podporu toho zákona ve znění toho samotného pozměňovacího návrhu.

Má to druhý efekt. Pokud se podaří takto třeba na pozicích těch školních asistentů zaměstnat ty ukrajinské maminky, ženy, které sem přicházejí, tak ony si dokážou přivydělat nad rámec toho, co tady bylo diskutováno v těch předchozích bodech, jestli humanitární příspěvek 5 tisíc je málo nebo hodně a podobně, čili my jim dáváme vlastně možnost dostat je do systému, budou zaměstnané, tudíž budou platit zdravotní pojištění a tak dále, čili ono to má samozřejmě tu oboustrannou výhodu, a proto se snažíme umožnit využít i ty ženy a maminky tímto způsobem.

Tolik jenom ve stručnosti jsem chtěl připomenout některé věci, které ne všechny v tom zákoně najdete, protože něco bude pan ministr řešit nebo řeší v těchto chvílích už přípravou metodických pokynů, které budou směřovat k ředitelům nebo i zřizovatelům.

Tolik asi velmi stručně za mě a děkuji za podporu toho zákona ve znění pozměňovacího návrhu.

Děkuji.

Psali jsme: Berki (STAN): Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka by byla do konce tohoto školního roku Ministr Gazdík: Do mnoha českých škol už usedly děti z Ukrajiny Kaňkovský (KDU-ČSL): Chtěl bych požádat o určitou míru vstřícnosti Ministr Jurečka: Hledáme i cesty v rámci Evropy, jak nastavit pravidla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama