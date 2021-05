Výborný (KDU-ČSL): Je to jenom hledání alibi ze strany ministryně financí

reklama

Vážená vládo, vážená paní vicepremiérko, kolegyně, kolegové,

znáte to staré české přísloví o té potrefené huse? Já musím konstatovat, že tady se to naplnilo naprosto černé na bílém, protože kdyby skutečně vládní koalice hnutí ANO a ČSSD měla zájem na tom naplnit nejen své programové body, jak tady bylo řečeno, ale také programové prohlášení vlády, tak je tady černé na bílém možné zafixovat valorizační pojistku pro platy učitelů, pro kterou jsme tady všichni, koalice SPOLU jako jeden muž, hlasovali a podpořili a v tuto chvíli to bylo jako první bod, vratky ze Senátu. Bylo to velmi jednoduché, mohlo to být podpořeno.

Je to jenom hledání alibi ze strany ministryně financí, proč tuto jistotu prostě pokud možno nepodpořit, ideálně celou novelu zákona o pedagogických pracovnících prostě shodit ze stolu. Je to nezodpovědné a je to skutečně vzkaz vám, učitelům, učitelkám, ale také dalším pracovníkům ve školství, že fakticky zde jde o úplně něco jiného. Myslím, že to je nezodpovědné. Kdybychom se skutečně měli bavit o platech učitelů, tak nevidím jediný důvod, proč to odsouvat na konec. Jenom proto, aby se tento zákon neprojednal.

