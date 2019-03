Výborný (KDU-ČSL): Nechme co největší prostor ředitelům, aby mohli ocenit kvalitu

Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

určitě je dobře, že se tady vede debata o platech učitelů. Určitě je dobře, že tady jsou vytyčeny nějaké cíle. Věřím, že i s podporou nás poslanců směrem k Ministerstvu školství a debatě o rozpočtu se podaří slib skutečně splnit. Jenom bych byl velmi rád, aby sliby byly skutečně reálně plněny, to znamená, že tady o tom hovořil kolega Bartoň. Pokud zní příslib, že od 1. 9. bude zvýšen plat učitelů, tak by měl být přece zvýšen plat učitelů. Myslím, že slib je jasně daný a sliby se mají plnit. Myslím, že ambice dostat se na 130 % průměrné mzdy by tady skutečně měla zůstat zachována a k tomu by mělo Ministerstvo školství směřovat. Protože to, že jsme pořád na druhé, třetí příčce odzadu v zemích OECD, je skutečně hanebné a ostudné.

Chtěl bych tady zmínit dvě důležité věci. Vedle pedagogů je potřeba nezapomínat na nepedagogy, už to tady taky zaznělo.

A potom ještě jedna věc. A tady bych chtěl vyjádřit podporu panu ministrovi, protože vím, že o tom často hovoří. Je důležité, aby se pokud možno rozevíraly nůžky mezi tarify a netarify. To znamená nechme tu kompetenci a pravomoc ředitelům, manažerům škol, protože ti nejlépe vědí, koho ocenit, kdo je pro ně skutečně tím klíčovým lídrem pedagogického procesu u nich ve školách, kdo jsou ti tažní koně. A pokud tuto možnost ředitelé budou mít, a ředitelé tam jsou proto, že si je zřizovatel vybral a měli by tedy být na svém místě, tak potom to bude ku prospěchu českého školství. I na toto nezapomínejme. Nedávejme všechno do tarifu, ale nechme co největší prostor právě ředitelům, aby dokázali ocenit kvalitu práce svých učitelů.

Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



