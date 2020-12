Výborný (KDU-ČSL): Odpadová legislativa, ač je velmi komplikovaná, mohla být projednávána již dříve

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já bych tady mohl teď glosovat výměnu mezi panem kolegou Veselým a Adamcem. V Heřmanově Městci jsme na všechna čísla popisná rozdali hnědé biopopelnice. Všichni jsou spokojeni a vesele třídíme, takže přijeďte do Heřmanova Městce se podívat, jak funguje odpadové hospodářství. Ale o tom jsem hovořit nechtěl, to byla jenom glosa k debatě, která tady zazněla.

Já bych se chtěl vyjádřit jako poslanec, který má tady opakovaně zmiňovanou Čáslav doslova přes kopec. Často tam okolo jezdím, vidím ten umělý kopec, který tam vyrostl za poslední roky a také jsem opakovaně komunikoval s osobami z vedení města Čáslav, takže já bych chtěl podpořit i to, co jsme tady říkali, nakonec i poslanci KDU-ČSL, už při projednávání v prvním čtení zde na půdě Poslanecké sněmovny, a o čem potom hovořili i senátoři, konkrétně třeba paní senátorka Jitka Seitlová, a to se týká - dnes to tady pan ministr nezmínil, on hovořil o účinnosti, o odkladu účinnosti jako o problému, ale on sám na půdě Senátu souhlasil s vypuštěním těch evidentně protiústavních ustanovení v odstavci 4 a 5 § 155 zákona o odpadech. To je nakonec také meritem senátorského pozměňovacího návrhu, který bych tady chtěl podpořit nejen jako poslanec, ale jako člen poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Tady skutečně to, co se tam dostalo pozměňovacím návrhem pana poslance Staňka, tak evidentně je na základě vyjádření odborníků, je protiústavní, a my jsme přesvědčeni o tom, že tímto způsobem se nelze dotýkat oprávněných a očekávatelných příjmů obcí a měst, stejně tak jako by neměla být rušena povinnost tvořit finanční rezervu a rekultivaci.

A není to jenom o snížení příjmů obcí a měst, ale také Státního fondu životního prostředí. Já myslím, že tady musíme vnímat s péčí řádného hospodáře i příjmy státu. Už to tady říkali kolegové přede mnou. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč bychom měli podpořit znění, které postoupil Poslanecké sněmovně Senát.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



Jenom mi dovolte možná položit otázku panu ministrovi. Vy jste hovořil o tom, že nás tlačí čas a transpozici je potřeba dokončit do nejrychleji. No tak já bych mohl říci, že kroutíme čtvrtý rok zde v Poslanecké sněmovně a že samozřejmě i ta odpadová legislativa, ač je velmi komplikovaná, velmi složitá, tak tady mohla být projednávána dříve. A skutečně velkým otazníkem je ta doprovodná prováděcí legislativa. Pokud ty vyhlášky, ať už je to katalog odpadů nebo vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, v tuto chvíli pořád ještě nejsou na stole, tak je velmi složité, aby se na to vedení obcí a měst dokázala jakýmkoliv způsobem připravit.

Tolik transpozičních norem jsme zde na půdě této Sněmovny schvalovali po uplynutí lhůty a vždy to nějakým způsobem bylo možné. Jsem přesvědčen o tom, že ten rok - ačkoliv může být nepříjemný - tak v zásadě vytvoří ten prostor pro obce a města, nakonec i pro Ministerstvo životního prostředí, k dopracování prováděcích předpisů. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto smyslu nám opravdu nic neuteče a dokážeme se připravit na ty možná velmi složité podmínky, které budou a jak o tom hovořil pan kolega Adamec, i to vysvětlení občanům.

Skutečně jsme v jiné době než jsme byli před 10 - 15 lety. Třídění, recyklace, separace odpadů, je prostě vykoupeno i zvýšením cen. Prostor pro to můžeme vytvořit i tím odkladem účinnosti tohoto zákona, jak nakonec navrhují senátoři.

Děkuji.

