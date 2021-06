Výborný (KDU-ČSL): Opravdu bych poprosil, abyste přestali školit

reklama

Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové,

já musím říct, že už toho po těch hodinách mám opravdu dost. Od začátku, od okamžiku, kdy tady vystoupil Andrej Babiš, až teď po kolegu Nachera neustále slyšíme o tom, jak se opozice chová nekonstruktivně, jak nedokáže přicházet s žádnými návrhy apod. Tak já bych opravdu poprosil, abyste přestali školit, co má dělat opozice konstruktivně, nebo nekonstruktivně. Znovu připomenu: desítky, možná stovky konkrétních návrhů, které jsme tady přinesli v době covidu, kdy jsme šli tam, kam bylo potřeba - pomoc rodinám, rodičům, dětem ve školách, řešit konkrétní problémy, které v tu dobu pálily všechny občany České republiky.

Tak tady laskavě nelžete! Všichni! Babišem počínaje, Nacherem konče! (Hovoří důrazně, hlasitě.) Nelžete tady, že jsme nepřicházeli s žádnými konstruktivními návrhy. Opravdu, mám toho plný zuby tady. (Několik poslanců z lavic vlevo buší do stolků.) Já myslím, že je dobré dělat ty věci poctivě a ke kolegovi Nacherovi, prostřednictvím pana předsedajícího, osm let máte Ministerstvo financí. Osm let máte Ministerstvo spravedlnosti. Tak proč jste nedokázali vyřešit exekuce? Proč jste nedokázali dodneška vyřešit insolvence? Proč musí přicházet poslanec Nacher a poslanec Výborný s návrhy, které to alespoň nějak vyladí? A bylo to lehké naběhnutí na vidle. Máme tady novelu insolvenčního zákona, kterou bylo potřeba projednat ještě v tomto volebním období. Kdo ji zablokoval? Poslanecký klub hnutí ANO. Takže já bych byl opatrný v tom, když tady budeme potom vykládat, co se podařilo, nebo nepodařilo na tomto poli.

A poslední věc, naprosto věcná, protože se to tady opakuje opakovaně. Ke kolegovi Nacherovi: Nešermujte tady s předčasnými volbami! Všichni přece moc dobře víte, že ty nikdy vlastně nebyly možné, protože účinnost nového volebního zákona je od 1. července a 90 dnů před konáním řádných voleb podle Ústavy České republiky není možné uskutečnit předčasné volby. Čili jediný možný termín byl mezi 1. červencem a 7. červencem. Takže není to, že to nešlo vůbec, absolutně, samozřejmě, že ne. Ale fakticky (Předsedající: Čas!) to bylo vyloučeno.

