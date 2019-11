Výborný (KDU-ČSL): Pojďme otevřít a dokončit rozpravu k rodičovskému příspěvku

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu velmi stručný. Mám pocit, že pokud toto sleduje veřejnost - a doufám, že ne - tak z toho musí být naprosto zmatená a my jsme naprosto nesrozumitelní, nepochopitelní a směšní. Ale já se musím tady ohradit proti jedné věci: paní ministryně tady hovořila en bloc o tom, že opozice s ní jednala o nějakém návrhu. Tak já mohu za KDU-ČSL jednoznačně říci, že od paní ministryně jsme žádný návrh nedostali a stejně tak jsme ani s paní ministryní, přestože jsem ji k tomu opakovaně vyzýval, že by bylo dobré, abychom si všichni, a ne někde interně, ale veřejně sedli a bavili se o tom, zda jsme schopni dojít k nějakému konsenzu i ve věci daňového balíčku vyzýval, tak nikdy s ničím takovým nepřišla. Takže, paní ministryně, která tady není, tak pokud stojí tady a neposlouchá mě, tak pokud budete někdy hovořit o opozici, buďte tedy konkrétní, prosím, protože skutečně u KDU-ČSL nic takového nebylo.

A já bych chtěl požádat; jsou tady jasně dané návrhy, nerad bych trávil příští půlrok tím, že se budeme vracet k něčemu, co dneska bylo odhlasováno, protože všechny pozměňovací návrhy u pětsetdevítky, daňového balíčku, byly odhlasovány. Myslím, že nemá smysl to tady zpátky vracet. A pokud skutečně pro vás je stejnou prioritou jako pro KDU-ČSL rodiče, rodiny a rodičovský příspěvek, tak myslím, že je úplně malicherné ze strany paní ministryně Schillerové a hnutí ANO se tady přít o to, jestli má být ve středu odpoledne nebo navečer odhlasován rodičovský příspěvek a v pátek dopoledne daňový balíček, nebo obráceně. Je to tady od nás jasně dané na stůl, pojďme otevřít a dokončit rozpravu k rodičovskému příspěvku. To totiž ty lidi venku zajímá. To jsme jim slíbili, je na tom shoda napříč Sněmovnou a to spravedlivé navýšení rodičovského příspěvku pro naše rodiny je pro nás pro všechny prioritou. Tak nerozumím tomu, proč si ty rodiče někteří z vás a musím říct z vládní koalice berete jako rukojmí. Pojďme to tady doprojednat, je to naprosto jasné, dané. V pátek si tady vláda dokončí a odhlasuje ve finále to, co tady na sílu protlačila, to je úplně jiná věc. Nemá smysl se tady teď k tomu vracet. Ale pojďme hlasovat o těch návrzích, které tady jsou.

A věřím, že vláda přistoupí na to, co jsme jí férově nabídli, protože mimochodem paní ministryně Maláčová minulý týden v neděli paní ministryně - kdyby mě poslouchala, ona mě neposlouchá - tak minulý týden v neděli garantovala veřejně na jedné soukromé televizi, že v pátek minulý týden bude rodičovský příspěvek odhlasován. Že to je prioritou sociální demokracie, prioritou vlády a já jsem jí slíbil, že jí v tom pomůžeme. Tak v pátek to nešlo, to jsme si vysvětlili, že to bylo trošku věcí paní ministryně, nebudu říkat, co to bylo, prostě nešlo to. Jde to dneska navečer. Já jsem připraven a věřím, že, je 16.24, v 18.24, paní ministryně, stihnete to do zpráv, stihnete to do zpráv, pojďme to odhlasovat! Rodičovský příspěvek! Máte na to jedinečnou příležitost. Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



