Výborný (KDU-ČSL): Pojďme společně vyslat signál k potenciálním komunálním politikům

Vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové,

dovolím si jenom velmi stručně vás seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL.

My jsme tady už v tom minulém volebním období, kdo jsme zde byli, společně opozice i koalice tehdejší připravovali novelu zákona o střetu zájmů právě v reakci na ten nález Ústavního soudu. Ne naší vinou se to nepodařilo v tom minulém volebním období schválit. V tuto chvíli musím konstatovat to, co tady říkali kolegové přede mnou i pan kolega Michálek. Je důležité - a to je náš dlouhodobý názor - abychom my poslanci, senátoři, členové vlády, další politici skutečně ukončili tento stav, kdy je registr oznámení uzavřen. Je uzavřen na základě nálezu Ústavního soudu. Vláda nemohla činit jinak, ta předchozí i současná. A proto jsme se rozhodli udělat tento mezikrok a projednat - schválit v tom zrychleném řízení tuto poslaneckou novelu zákona o střetu zájmů, aby za prvé veřejnost měla možnost přístupu do registru oznámení, protože zvláště u nás, vrcholných politiků, to je naprosto oprávněné a je těžko akceptovatelné a těžko se nám zdůvodňuje, že tomu tak dnes není, nikoliv naší vinou, ale to nebudeme rozebírat a vracet se k tomu.

Druhá věc, myslím si, že velmi důležitá. Máme krátce před komunálními volbami. Mnozí z nás máme určitě zkušenosti s tím, jak složitě se přesvědčují občané našich zvláště menších obcí a měst, aby byli ochotni ve svém volném čase se angažovat v rámci místních samospráv, aby kandidovali do zastupitelství obcí a měst. A častým důvodem odmítnutí tohoto kroku je právě to, že nemají potřebu potom například ve funkci neuvolněných místostarostů těch malých měst, ve funkcích radních také neuvolněných, podléhat povinnosti zákona, která dnes skutečně je pořád ještě, to znamená, vyplňovat registr oznámení, svlékat se téměř donaha. To je těžko pochopitelné. Tak jako je to zdůvodnitelné a nutné u nás, tak je to velmi těžko zdůvodnitelné u těch, kteří své pozice vykonávají jako neuvolnění, to znamená ve svém volném čase, na úkor své rodiny, svých koníčků. A právě tato novela, která byla, jak říkala paní místopředsedkyně Kovářová, fakticky věcně dojednána již v tom minulém volebním období, toto upravuje.

Pojďme tedy společně dnes vyslat ten signál i směrem k potenciálním komunálním politikům, že zde tuto povinnost škrtneme a zůstane u těch, u kterých to dává smysl, těch, kteří jsou ve svých pozicích na uvolněných pozicích, rozhodují potom skutečně ve věcech, kde může hrozit střet zájmů. Tam je to akceptovatelné a naopak potřebné. Ale není to potřebné a blíží se to nějaké elementární šikaně u těch politiků, kteří jsou ve svých pozicích na těch malých městech jako neuvolnění. To si myslím, že je důležitý signál, toto udělejme. A samozřejmě ten krok druhý, který je také důležitý, a to je otázka toho střetu řekněme té mediální moci a politické moci, tak my před tím neuhýbáme, ale pojďme to řešit v postupných krocích. To je naše stanovisko. Proto tento zákon jako KDU-ČSL podpoříme.

Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL

poslanec



