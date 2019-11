Výborný (KDU-ČSL): Pokud nenalezneme vyvážené řešení, bylo by to špatně

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jenom jako zpravodaj ke sněmovnímu tisku 295 mi dovolte několik nikoliv obsahových, protože ten tisk už tady byl v otevřené rozpravě v prvním čtení představen předkladatelem, ale spíše věcně i v kontextu projednávaného sněmovního tisku 545, což je vládní návrh novely OSŘ a exekučního řádu, sdělit, že jednak jako předseda podvýboru pro problematiku exekucí a insolvencí a oddlužení jsem připraven se opět tak jako u insolvenčního zákona ujmout moderace jednání. Na příští týden ve čtvrtek máme svolané jednání, jehož hlavním cílem bude kromě ještě nám tady visících exekucí na děti se bavit právě o harmonogramu a řešení jednání těchto obou dvou tisků. Já bych se podobně jako předseda ústavněprávního výboru přimlouval, aby byly oba dva přikázány ústavněprávnímu výboru.

My jsme připraveni tu věc předjednat právě na podvýboru tak, aby na ÚPV už šlo nějaké konsenzuální řešení. Já musím uvítat i slova paní ministryně, se kterou jsem o tom také jednal, že i ona si je vědoma toho, že vládní předloha není úplně dokonalá a že bude dobré se pokusit nalézt nějaký přiměřený kompromis, a to bude předmětem jednání právě podvýboru nejenom ten příští týden, ale já věřím, že v příštích měsících se nám podaří nalézt i ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti takové řešení, které bude jednak prospěšné, to znamená, podaří se tady zastavit exekuční byznys a to, co dopadá na ty dneska musíme říci statisíce exekvovaných lidí, ale současně také to bude řešení, které bude v praxi uplatnitelné. Já myslím, že je důležité ty věci komunikovat i například s Exekutorskou komorou a potom také s těmi, kteří pracují s dlužníky, protože skutečně pokud nenalezneme vyvážené řešení, bylo by to špatně. Já jsem k tomu připraven. Chtěl jsem jenom, abyste věděli, že ten proces tady není nikde ve vzduchoprázdnu. Jsem rád, že konečně jsme se dočkali i vládní novely, protože sněmovní tisk číslo 295 byl předložen do Sněmovny 2. října 2018. Bohužel i to o mnohém svědčí. Dostali jsme se už do bodu, kdy můžeme oba dva tisky projednávat sloučeně, ať už tady na plénu Poslanecké sněmovny, tak předpokládám i na půdě podvýboru a potom výboru ústavně právního. Uděláme maximum pro to, abychom v rámci druhého čtení tady potom mohli načíst ideálně nějaký komplexní pozměňovací návrh z výboru ústavně právního a dostali se v řádu měsíců do třetího čtení. Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



